Ed Harris dirige Bill Murray e Nick Nolte nel thriller The Ploughmen

Ed Harris scriverà e dirigerà la trasposizione cinematografica del romanzo del 2014 di Kim Zupan, The Ploughmen, con protagonisti Owen Teague, Nick Nolte e Bill Murray. Le riprese sono previste in Montana nel periodo autunnale e il film è descritto come un 'crime thriller neo noir'.

Amy Madigan e Lily Harris completeranno il cast del film, il terzo diretto da Harris dopo il western Appaloosa e il pluripremiato Pollock, debutto alla regia per l'attore nel 2000. Ed Harris è conosciuto principalmente come attore candidato a quattro premi Oscar, per i film Apollo 13, The Truman Show, Pollock e The Hours.

Westworld: una scena con Ed Harris

Nuova regia

Il film è ambientato nelle terre selvagge del Montana, nelle quali si sviluppa una strana amicizia tra un giovane vice sceriffo tormentato e un noto vecchio assassino. John Gload (Nolte) talmente abile da essere stato arrestato soltanto di recente. Val Millimaki (Teague) è un uomo di rango molto basso del dipartimento dello sceriffo della Contea di Rame. Mentre Val prosegue nella sfortunata serie di scoperte di cadaveri, lo sceriffo (Murray) lo mette al turno di notte per cercare di far confessare a Gload il suo passato criminale. Val troverà in John una persona che ha diversi tratti in comune con lui e al quale cercherà pericolosamente di ottenere consigli.

Nick Nolte in una scena del film Tropic Thunder

In merito al suo terzo progetto dietro la macchina da presa, Ed Harris ha dichiarato:"Sto cercando di fare questo film da un po'. Vale la pena aspettare per raccontare questa intrigante storia con un grande cast, una grande troupe e la bellezza del Montana". Nick Nolte manca dal grande schermo dal 2022, quando recitò nel film Blackout per la regia di Sam Macaroni, al fianco di Josh Duhamel e Abbie Cornish. Owen Teague è nel cast de Il regno del pianeta delle scimmie di Wes Ball, uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 8 maggio. Bill Murray è tornato di recente nel ruolo di Peter Venkman in Ghostbusters - Minaccia glaciale, il nuovo capitolo del franchise sugli Acchiappafantasmi, diretto da Gil Kenan che eredita il ruolo di regista da Jason Reitman.