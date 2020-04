Yari Carrisi attacca Barbara D'Urso su Instagram: "Deve morire"

Duro attacco di Yari Carrisi sul suo account Instagram contro Barbara D'Urso: il figlio di Al Bano e Romina Power nelle sue storie ha scritto "la Durso deve morire", scioccando i suoi follower e i tanti fan della conduttrice. Anche se manca il nome di battesimo, e del cognome non è riportata la grafia corretta, la destinataria sembra essere proprio "Carmelita".

Yari Carrisi, che circa tre anni fa è stato ospite di Barbara D'Urso, ha usato parole molto dure nei suoi confronti. In ben due storie Yari ha scritto: "la Durso deve morire". Parole indirizzate con grande probabilità proprio contro la conduttrice di Pomeriggio 5, come sembra confermare anche la scelta di pubblicare alcune risposte dei follower: "Come minimo" e "Hai ragione. ok".

Il motivo di tanta acredine da parte del figlio di Albano e Romina Power nei confronti di Barbara D'Urso non è conosciuto. Ieri la conduttrice napoletana nel suo programma ha dato spazio alla notizia del riavvicinamento tra suo padre e Loredana Lecciso, di cui è molto amica. Dunque sono in molti a ipotizzare che il riservato Yari abbia vissuto l'ennesima intromissione con sommo fastidio.

Nel frattempo da parte della D'Urso non c'è stata nessuna replica, anche se una risposta potrebbe arrivare proprio nella trasmissione di oggi pomeriggio.