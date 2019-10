Xavier Dolan al lavoro sulla sua prima serie tv

Xavier Dolan sbarca nel mondo delle serie tv. Dopo aver girato 8 lungometraggi in 10 anni, il giovane regista canadese ha deciso di tradire il grande schermo per dedicarsi alla sua prima prova nella serialità televisiva.

Lo fa, però, per una buona causa: portare sul piccolo schermo la pièce teatrale di Marc Bouchard "La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé". A dare la notizia per primo è stato il magazine canadese La Presse ma qualunque richiesta di chiarimenti e conferme da parte della redazione è stata per il momento declinata.

La storia a cui Xavier Dolan si troverà di fronte è quella di Mireille Larouche, tanatologa di fama internazionale, affascinata fin da bambina dai corpi lasciati abbandonati. Mireille riesce a ingannare l'insonnia scivolando nelle case dei suoi vicini per osservarli durante il sonno, ma una notte Laurier Gaudreault si sveglia e la scopre. Da quel momento la vita di Mireille e della sua famiglia cambia drasticamente.

Naturalmente, vista la segretezza del progetto, al momento non si conoscono dettagli rispetto al casting, al network che distribuirà lo show o rispetto ai tempi di realizzazione e messa in onda. Il rumor, però, parla di un adattamento in un numero limitato di puntate. La miniserie dovrebbe essere, dunque, il progetto di Xavier Dolan che farà subito seguito a Matthias & Maxime, il film presentato a Cannes 2019 e ancora senza una data esatta di distribuzione in Italia.