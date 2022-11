X-Men: James McAvoy svela se è stato contattato per un'eventuale apparizione nel MCU

James McAvoy ha interpretato il Professor X nei film dedicati alle avventure degli X-Men e l'attore ha ora rivelato se è stato contattato per parlare di un'eventuale apparizione nel MCU.

Recentemente i suoi colleghi Hugh Jackman e Patrick Stewart sono infatti stati coinvolti nei progetti targati Marvel Studios.

L'attore, rispondendo alle domande del magazine GQ, ha parlato delle possibili conversazioni con Kevin Feige: "Non ho decisamente ricevuto la telefonata".

James McAvoy ha però aggiunto: "Se l'avessi avuta, decisamente non ve lo direi".

X-Men: Apocalisse - James McAvoy con un'espressione decisa in una scena del film

La star ha tuttavia ricordato che ha amato molto il periodo trascorso sul set: "Si è trattata di una delle esperienze più positive che io abbia mai avuto con uno studio. Non li vedo solo come progetti per guadagnare soldi. Credo che X-Men: Giorni di un futuro passato sia uno dei migliori film in cui sono stato coinvolto".

Avengers contro X-Men: dal fumetto ai film, perché i mutanti hanno perso di nuovo

Un anno fa James aveva parlato di Kevin Feige e del MCU sottolineando il proprio apprezzamento nei loro confronti commentando le ipotesi di un ritorno degli interpreti degli X-Men: "Sono così bravi nel progettare le loro cose. Capiscono dove portare i progetti, ma potrebbero non coinvolgere le persone che li hanno realizzati in passato. Potrebbe esserci una versione totalmente nuova dei personaggi. Come fan sono d'accordo con quell'idea e sarei entusiasta nello scroprire cosa accadrà. Se in futuro ci coinvolgeranno sarebbe fantastico, ma non sono certo della direzione che prenderanno".