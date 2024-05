James McAvoy debutterà alla regia con California Schemin' con star Samuel Bottomley

James McAvoy debutterà in veste di regista con il film California Schemin' e il progetto verrà presentato ufficialmente a potenziali finanziatori e distributori al mercato del festival di Cannes.

L'attore avrà inoltre un ruolo da non protagonista nel progetto che è ispirato alla storia vera del gruppo rap Silibil N'Brains.

La storia del film

Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross, recentemente protagonisti rispettivamente di How To Have Sex e Outlander: Blood of My Blood, saranno i protagonisti di California Schemin', titolo ancora provvisorio.

Al centro della trama ci saranno due giovani scozzesi di Dundee che hanno ingannato il mondo musicale fingendo di essere californiani, imitando anche l'accento americano, e ottenendo successo come duo rap chiamato Silibil N'Brains.

Alla fine degli anni '90, Gavin Bain (McLean Ross) e Billy Boyd (Bottomley) erano stati continuamente presi in giro e sottovalutanti a causa del loro accento "sbagliato", decidendo così di cambiare totalmente identità e reinventarsi.

I due hanno registrato nuovamente i loro brani fingendo un accento americano e arrivando a Londra sostenendo di essere amici di infanzia di Eminem. Gavin e Billy sono riusciti a ottenere un contratto discografico, un largo anticipo e un'apparizione sugli schermi di MTV prima di perdere il controllo sulla situazione.

L'adattamento della storia per il grande schermo

Il film è tratto dall'autobiografia di Bain, Straight Outta Scotland, alla base già del documentario The Great Hip Hop Hoax.

La sceneggiatura è firmata da Archie Thompson e James McAvoy ha dichiarato di essere orgoglioso di debuttare come regista con una storia molto scozzese e al tempo stesso hollywoodiana che porta sul grande schermo una storia di "amicizia, rap e glorioso fallimento" che ispira fiducia e speranza di provare a ottenere successo.

Bankside Films presenterà il film al Mercato di Cannes.