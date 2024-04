Speak No Evil: James McAvoy sprizza follia da tutti i pori nel parossistico trailer del remake Blumhouse

Altissima tensione e un James McAvoy semplicemente terrificante ci danno il benvenuto nel trailer di Speak No Evil, remake targato Blumhouse dell'omonimo thriller danese del 2022. McAvoy interpreta un padre di famiglia con un lato oscuro nella pellicola nera come la pece incentrata su una famiglia che invita due amici in vacanza nella loro idilliaca e remota casa di campagna. Il soggiorno si trasforma in un viaggio dall'inferno quando le cose prendono una svolta inimmaginabilmente sinistra.

Nel trailer inquietante, il personaggio di James McAvoy è sempre più arrabbiato con i suoi figli per non aver interpretato l'orecchiabile Cotton Eyed Joe di ispirazione folk come lui vorrebbe. Naturalmente, questo è di gran lunga l'ultimo dei problemi per gli ospiti della sua umile dimora. In altre parti del filmato, il personaggio di McAvoy continua a trovare modi nuovi e creativi per assicurarsi che i suoi ospiti si sentano profondamente turbati.

La doppia personalità di James McAvoy

Il regista James Watkins ha lanciato il trailer di Speak No Evil in anteprima al CinemaCon, la convention annuale per i proprietari di cinema in corso a Las Vegas. Il regista ha elogiato la dualità di McAvoy, che riesce a offrire performance piuttosto terrificanti in film come Split e Glass nonostante il suo atteggiamento accogliente nella vita reale.

"È straordinario che persona gentile, generosa, divertente e carismatica sia il mio amico James", ha detto Watkins rivolto al pubblico del Caesars Palace. "Anche perché è capace di immergersi in profondità piuttosto inquietanti nei suoi ruoli."

McAvoy, assente al CinemaCon a causa di impegni precedenti, gioca su questa duplicità in Speak No Evil come ammette il regista: "Da un lato è un amico, ospite, marito e padre affascinante e socievole. E d'altra parte, lui è, beh... è tutt'altro."

Speak No Evil è stato girato nel Gloucestershire, in Inghilterra, e Watkins ha scherzato dicendo che la produzione era "proprio come un campo estivo... con un tocco leggermente oscuro".