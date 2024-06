X Factor 2024 porta la finale a Napoli in esterna per la prima volta: ecco dove e quando

Il talent show in onda su Sky e in streaming su Now per la prima volta nella storia del format regala al suo pubblico un emozionante finale in esterna: Napoli è la città che ospiterà l'evento

La prossima stagione di X Factor Italia si preannuncia rivoluzionaria e carica di emozioni. Per la prima volta nella storia mondiale del format, la finale si terrà in esterna, in uno dei luoghi più suggestivi d'Italia: Piazza del Plebiscito a Napoli. Questo evento senza precedenti, previsto per giovedì 5 dicembre, promette di essere un'esperienza indimenticabile, aperta al pubblico e ricca di sorprese. Scopriamo tutti i dettagli su questa spettacolare conclusione del talent show in onda su Sky e in streaming solo su Now.

X Factor 2024: la finale epica in Piazza del Plebiscito a Napoli

Da Marco Mengoni ai Maneskin a Mahmood, sono tanti i cantanti che si sono esibiti sul palco del talent show e che nel tempo si sono consacrati come stelle assolute nel panorama musicale italiano e internazionale, vincendo anche Sanremo. La prossima stagione del format, la diciottesima, promette di essere storica e innovativa, culminando con una finale mai vista prima.

Per la prima volta nella storia di X Factor Italia, la finalissima si terrà all'aperto, in uno degli scenari più iconici d'Italia: Piazza del Plebiscito a Napoli. Questo straordinario evento si svolgerà giovedì 5 dicembre, rompendo con la tradizione di chiudere lo show all'interno di uno studio televisivo.

Achille Lauro è uno dei giudici di X Factor 2024

L'evento sarà gratuito e aperto al pubblico, offrendo una straordinaria opportunità per i fan di vivere da vicino l'emozione del momento più atteso della stagione. Co-organizzato insieme al Comune di Napoli, lo show sarà ricco di ospiti e sorprese, promettendo una serata spettacolare e inedita.

Il cast della nuova stagione

La nuova edizione di X Factor Italia, che inizierà a settembre su Sky e in streaming su NOW, vedrà una formazione di giudici completamente rinnovata. Al timone dello show ci sarà Giorgia, al suo debutto assoluto come conduttrice solitaria dopo essere stata al fianco di Amadues in una delle serate di Sanremo 2023.

Il tavolo dei giudici vedrà il ritorno tanto atteso di Manuel Agnelli e l'esordio di tre nuove figure: Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Questo mix di personalità promette di portare una ventata di freschezza e nuove dinamiche al programma.

Il percorso verso la finale

Come di consueto, la stagione di X Factor inizierà con tre puntate di Audizioni e due di Bootcamp, che si terranno all'Allianz Cloud di Milano. Successivamente, una serata decisiva di Home Visit determinerà i dodici concorrenti ufficiali che si sfideranno nei Live Show, in diretta dal Teatro Repower a partire da ottobre.

Gli artisti che arriveranno alla finalissima avranno l'opportunità di esibirsi in Piazza del Plebiscito, un luogo che ha già ospitato grandi eventi che hanno segnato la storia dello spettacolo italiano. Questa scelta non solo esalta la bellezza architettonica e artistica del centro storico di Napoli, ma permette anche al pubblico di partecipare in modo diretto e coinvolgente.

La finale di X Factor 2024 si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell'anno, non solo per la qualità dei concorrenti e la presenza dei nuovi giudici, ma anche per l'ambientazione unica e l'atmosfera di festa che Napoli saprà certamente creare. Nelle prossime settimane verranno annunciati i dettagli completi dell'evento e i nomi dei grandi ospiti che saliranno sul palco, aumentando l'attesa e l'entusiasmo dei fan.

Con questa mossa audace e innovativa, X Factor Italia si conferma uno show capace di reinventarsi e sorprendere, mantenendo viva la passione del suo pubblico e continuando a essere un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano.