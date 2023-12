X Factor 2023, le pagelle della semifinale: Fedez on fire, la fortuna abbandona gli Astromare

La semifinale di X Factor 2023 non è l'eccezione rispetto alle atre puntate perchè ormai la piega è questa: uno show TV informale, nel senso che proprio gli manca una forma, una compostezza. A tratti, oseremmo dire, una professionalità. Il difetto e l'elemento imprevisto che rendono reale uno show, qui portati alle estreme conseguenze, rendono l'effetto opposto. L'atmosfera è elettrica, dichiara Francesca Michielin. Ma non è euforia. Tutti sembrano voler interrompere il viaggio e riportare la nave in porto al più presto, il mare è ancora in tempesta. Per ripristinare la quiete e i buoni sentimenti, nella prima parte, ai giudici si aggiunge Emma, che una buona parola di ristoro la offre a tutti. Utile in caso di naufragio.

Le nostre pagelle alla semifinale di X Factor

Astromare - voto 4

Parola chiave: comfort zone. Perchè dopo il presunto mobbing artistico perpetrato dall'innominato (ma non per molto), bisogna ritrovare il divertimento del far musica. E allora Blues Brothers e lezioni di danza, Everybody needs somebody to love. "Una settimana con me e guarda cosa già ho creato" - prova ad auto-promuoversi Ambra. 30 minuti dopo: Astromare eliminati dal voto del pubblico. Piuttosto eloquente.

Il solito dandy - voto 7-

Urge specificare subito che il voto per i concorrenti è una media tra la cover della prima manche e l'inedito.

La metamorfosi si è conclusa. Arrivato bruco, oggi lo troviamo farfalla (impazzita), libellula sul prato e altri insetti messi in musica da Battisti. Una mosca bianca. Si scopre che Dargen, non convinto dell'intonazione dell'ultima prova, l'ha dopato di nascosto con una goccia di auto-tune, per star tranquilli. Ma va bene, perchè no? Alla fine non è una gara di talento canoro, ma un percorso di confezionamento di un prodotto musicale e del suo pubblico.

Solo tu è l'inedito, già ascoltato nei bootcamp. Ma questa volta è alla Warner a registrarlo. Fa già le prove per il suo tour, con giacca bianca in gessato glitterato contrapposta al blu di camicia e stivali. Ed esibisce una gioia incontenibile. La canzone in sè non è un capolavoro, ma nel contesto non sfigura.

Sarafine - voto 9

R&B con orchestra. L'idea alletta Fedez che assegna la hit di Blackstreet e Dr. Dre, No Diggity, che Sara esegue con la solita perizia. Un breve dibattito sull'esporsi e portare brani più personali, buttato lì prestestuosamente, per attaccare un po' briga. Perchè se c'è qualcosa che non si può di certo dire a questa artista è che si risparmi e non metta in musica se stessa.

L'inedito riemerge dalle audition. Malati di gioia. Come avevamo fatto a dimenticarlo? Nel subconscio continuava ad essere questa la ragione per cui ad ogni votazione speravamo che non fosse eliminata.

Angelica - voto 6

Era dietro l'angolo. Aspettava solo l'orchestra per palesarsi, Sally. Magnificarla e patetizzarla con la sua ormai nota cifra vocale con graffio è una scelta talmente scontata da risultare noiosa.

Tananai le passa questa canzone, Inverno. Era appallottolata in fondo ad un cassetto. Lei la interpreta come meglio può; anche un po' di più. Ma non basta per salvarsi dall'eliminazione. Ambra resta dunque senza concorrenti per la finale.

Stunt Pilots - voto 8

Chiaramente quelli che hanno lavorato meglio con l'orchestra. Si potrebbe dire molto sul loro lavoro musicale, ma una delle tante boutade di Dargen, vagante a mezz'aria in cerca di un sorriso, scatena la rissa verbale. "Potremmo citare tutti i lavori anche umili di Lorenzo (il cantane, ndr) che ha scritto le canzoni per il peggiore album di Federico".

Fedez ha il colpo già in canna e tra i suoi appunti: "vogliamo parlarne subito o dopo?". Aspettano la fine del brano e poi risponde con frasi ad effetto alle accuse di favoritismi e clientelismo lanciate da Morgan, che citavano anche la presunta conoscenza pregressa di Fedez e il frontman degli Stunt Pilots. Rimprovera a Morgan di essere ribelle solo a parole. E ammette: "Io non sono un ribelle, antisistema. Sono un ragazzo con una piccola azienda che lavora con la mamma, con l'avvocato, ma che però per ottenere quello che ha non ha dovuto mai leccare i piedi nè a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco." Ci risiamo. La musica ritorna in secondo piano. "Ma io volevo solo fare una delle mie solite battute..." confessa, colpevole, Dargen.

Inedito, già sentito alcune puntate fa. Qui in una versione compiuta, già pronta al debutto. Più punk che funk, con tutti gli elementi ritmici e melodici a cui ci hanno abituato i primi finalisti della serata.

Maria Tomba - voto 5,5

Con Always di Bon Jovi passa dal pigiama alla camicia da notte. Non l'abito che è solita portare, ma non sfigura. Controlla meno la voce rispetto a quanto ci aveva abituato, per l'emozione. E anche le lacrime.

Poi è subito Crush. Non per noi. Ma Cupido un bersaglio l'ha colpito. È Fedez, che rivela: "le altre volte non dicevo niente, ma questo inedito mi piace davvero, e lo dico". Contento lui...

Settembre - voto 5

No, non è tornato Morgan. Il folle è Dargen. Il ragazzo è coraggioso o incosciente o impudente. Parte malissimo. Si rialza, sospinto dagli archi. Ma l'esito è una versione melensa, da dimenticare presto, come una delle peggiori battute di Dargen. È una specie di giovane Michael Bublè che arrangia e canta i Queen al piano d un centro commerciale vestito da creatura natalizia. Non è una rhapsody, non è bohemian. Non è.

L'inedito è un brano dal testo semplice semplice perfettamente inserito in quella pop-trap napoletana che fa capolino nel mainstream nazionale come il neomelodico prima di lei. Radiofonico, ma non memorabile.

Al ballottaggio con Il solito dandy non può evitare l'eliminazione.

Fedez - voto 5

Ammettiamo che quello che ha risposto a Morgan sia vero (lui non ha mai incontrato prima di X Factor il cantante degli Stunt Pilots), ci sono dei dettagli che ha tralasciato, e che fanno la differenza. Per quel che noi ne sappiamo, infatti, Morgan è stato cacciato anche perchè, nel corso del quarto Live, ha gridato in diretta allo scandalo per favoritismi e clientelismi. E perchè ha sollevato il dubbio (legittimo dopo la serata degli inediti) che a governare le dinamiche del talent sia un gruppetto ben rodato e saldo di produttori/cantanti/autori. Fino a quando Sky non tirerà fuori i famigerti video dietro le quinte in cui si sentirebbe Morgan tenere comportamenti poco rispettosi contro dipendenti citati ma mai usciti allo scoperto, la versione ufficiale resterà questa.

Quindi, caro Fedez, Morgan queste cose le ha in effetti dette quando era nel programma. Peccato che l'abbiano cacciato senza fargli terminare il discorso. Tralasciamo invece la parte della mamma, dell'avvocato, ma soprattutto della "piccola" azienda.

Ambra - voto 4

Le vogliamo tanto bene, per ciò che è stata, per quello che è al di fuori di X Factor e, le diamo fiducia, per quello che farà. Ma l'impressione è che dopo l'eliminazione di Matteo Alieno abbia gettato la spugna. Niente da recriminare sugli Astromare - nessuno li ha scelti, nessuno li ha voluti, a un certo punto lei, cuore di mamma, se ne è fatta carico - ma accettare che Angelica scegliesse da sola e cantasse quel brano è stato un clamoroso autogol. Per la finale resta senza concorrenti.

Emma - senza voto

Si sentiva la mancanza delle sue frasi fatte sull'emotività a ogni costo e a scapito di tutto il resto? No, ma vederla dietro quel tavolo ci ha riportato alla mente i tempi di Manuel Agnelli. Bei tempi.