Paola Di Benedetto e Rkomi insieme, ecco le foto dei primi baci

Paola Di Benedetto e Rkomi sono ufficialmente una coppia: dopo i pettegolezzi dei giorni scorsi, hanno deciso di farsi fotografare dal settimanale CHI mentre si scambiano il loro primo bacio pubblico.

Prima di fidanzarsi con Rkomi, Paola di Benedetto è stata legata con Federico Rossi, l'ex vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e il cantante del duo 'Benji & Fede' sono stati legati dal 2018 al 2021 quando, attraverso un post su Instagram, hanno comunicato ai numerosi fan che la loro relazione era terminata.

Paola e Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana, si sono conosciuti a Milano, presentati da amici comuni, come si legge sul settimanale Chi, che ha pubblicato la foto del primo bacio ufficiale della coppia. "I due si frequentano da poco, ma le premesse per una love story che possa durare ci sono tutte - scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini - è stata Milano, la città natale del cantante e quella adottiva della showgirl vicentina, a farli incontrare. Si sono conosciuti grazie ad amici comuni e poi le loro interazioni sui social non sono sfuggite ai follower più attenti. Dopo i commenti sotto forma di emoticon divertenti sotto i post di Instagram, i due sono stati avvistati più o meno un mese fa insieme al Just Cavalli, discoteca "in" di Milano, poi seduti, vicini e complici, a teatro e infine questo weekend a Roma".

Secondo il settimanale, dopo Future Hits Live, l'evento musicale organizzato da radio Zeta, condotto dalla Di Benedetto, dove Rkomi era tra gli ospiti della serata, i due hanno partecipato alla cena presso il ristorante di Tommaso Paradiso "Nonostante non fossero seduti accanto, i loro occhi si cercavano continuamente", scrive Chi.