X Factor 2021 il vincitore e la finale del programma

Siamo arrivati alla fine e X Factor 2021 ci ha salutati decretando il suo vincitore, Baltimora, annunciato dal nuovo conduttore Ludovico Tersigni al termine di una finale contraddistinta da grandi ospiti come Coldplay e Maneskin e dai duetti dei concorrenti con i rispettivi giudici.

X Factor 2021: I Maneskin sul palco della finale

Una finale che è stata trasmessa anche in chiaro su TV8, che si è tenuta su uno dei palchi più importanti per la musica in Italia, quello del Mediolanum Forum di Assago, e che ha offerto grande spettacolo non solo per le esibizioni dei quattro artisti arrivati alla fine del percorso del talent Sky, ma anche per due super ospiti d'eccezione: i Coldplay, annunciati sin dall'inizio di questa edizione, e i Maneskin, il gruppo dall'incredibile successo internazionale che aveva mosso i primi passi proprio da questo show, per un ritorno a casa emozionante e sentito che li ha visti esibirsi per due volte per il pubblico di X Factor nel corso della serata.

X Factor 2021, parlano giudici e finalisti in vista della finale

X Factor 2021: i Bengala Fire sul palco della finale

Quanto alla gara, sono state tre le manche che hanno portato all'annuncio del vincitore, con una eliminazione dopo ognuna delle prime due, che ha lasciato solo Baltimora e gIANMARIA a un super scontro finale a base del proprio inedito. Un cammino che è iniziato dai duetti dei quattro artisti insieme ai rispettivi giudici, quindi Fellow con Mika sulle note della sua Underwater, Baltimora con Hell Ratorn sulle note di Otherside dei Red Hot Chili Peppers, gIANMARIA insieme a Emma Marrone per La nostra relazione di Vasco Rossi e i Bengala Fire con Manuel Agnelli per In Between Days dei The Cure, uno dopo l'altro nelle elaborate scenografie messe in piedi dalla direzione artistica del talent Sky.

X Factor 2021: gIANMARIA sul palco della finale

Il passo successivo è stato quello dedicato, invece, ai Best Of, in cui ognuno dei tre artisti rimasti, dopo l'eliminazione di Fellow, ha proposto un medley delle cover presentate nelle settimane precedenti: prima di tutto l'energia dei Bengala Fire con Making Plans for Nigel, Girls and Boys e Sunny Afternoon/Chelsea Dagger, poi l'intensità di gIANMARIA con Rimmel, Jenny è pazza e Io sto bene, mentre ha chiuso il secondo giro di esibizioni Baltimora con Un uomo che ti ama, Parole di burro e Turning Tables. Il tutto prima di lasciare spazio ai due finalisti con i propri brani originali, presenti sulle piattaforme nella raccolta X Factor Mixtape Vol. 2 edita da Sony Music Italy, che il pubblico potrà continuare ad ascoltare anche ora che il sipario è calato su questa edizione, per riviverne momenti ed emozioni.