X Factor 2021, gli eliminati del quinto live

In una quinta puntata animata dal super ospite Ed Sheeran, X Factor 2021 saluta altri due dei suoi concorrenti per una nuova doppia eliminazione: Le Endrigo e Nika Paris, delle squadre di Emma e Mika.

Quinta puntata live di X Factor 2021 e ancora una doppia eliminazione. Altri due concorrenti lasciano il talent di Sky dopo una gara ancora una volta sviluppata su due manche. Sono Le Endrigo e Nika Paris, appartenenti ai roster di Emma Marrone e Mika, usciti di scena dopo i ballottaggi con Fellow e Baltimora, nel corso di una serata carica di emozioni e animata dalla presenza di un super ospite del calibro di Ed Sheeran.

X Factor 2021: Ed Sheeran ospite del quinto live

Il cantante, fresco di nomination ai Grammy, si è reso protagonista di un set esclusivo creato solo per X Factor 2021, salendo sul palco del talent di Sky in due diversi momenti della serata, in cui si è esibito insieme alla vincitrice della scorsa edizione, Casadilego, e ha presentato per la prima volta alcune canzoni del suo album =, che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo totalizzando un miliardo di stream in meno di una settimana dall'uscita. Non è che una conferma per un artista che ha venduto oltre cinquanta milioni di album e centocinquanta milioni di singoli, oltre a vincere molti premi, dai 4 Grammy ai 6 BRIT Awards.

X Factor 2021, quinta puntata live: Fellow sul palco dello show

Quanto alla gara, ancora una doppia eliminazione, con un primo artista eliminato al termine della prima manche concentrata sul lancio del secondo inedito di ognuno di loro, che si è andato ad aggiungere all'X Factor Mixtape vol.2 appena terminata la trasmissione. L'onere dell'apertura è toccato ai due concorrenti che sarebbero poi andati al ballottaggio: Fellow con la sua Non farmi andare, subito seguito dall'energia de Le Endrigo con Panico. A seguire Baltimora si è esibito sul brano che gli ha dato il nome d'arte con cui si esibisce nel talent, mentre Erio ha portato Fegato, brano scritto per lui da Giuliano Sangiorgi. Atmosfere dance per Nika Paris con No Limit, composto personalmente dalla giovane artista, così come è gIANMARIA ad aver composto il testo del suo secondo inedito, Senza saliva. Di nuovo energia in chiusura grazie ai Bengala Fire e la loro Amaro mio.

X Factor 2021, quinta puntata live: gIANMARIA sul palco per la seconda manche

Seconda manche invece affidata alle cover ma accompagnati da una Synth Orchestra per i sei artisti rimasti in gara, un blocco realizzato in collaborazione con il main partner Samsung e intitolato Generazione Z, in cui proporre canzoni iconiche. Una carrellata di brani iniziata da Baltimora con Stay di Kid Laroi e Justin Bieber, a cui sono seguiti i Bengala Fire con Girls & Boys dei Blur e gIANMARIA alle prese con le difficoltà di Rimmel di Francesco De Gregori. Ancora ritmi ballabili per Nika Pari, questa volta con Don't Start Now, mega hit di fine 2019 di Due Lipa e atmosfera magica per Erio con Bird Guhl di Antony and the Johnsons. Ultima esibizione affidata a Fellow con The Scientist dei Coldplay, che saranno ospiti nella serata conclusiva di questa edizione, sempre più vicina.

Restano quindi cinque artisti ancora in gara a due settimane dalla finale del Forum di Assago, in un'edizione in cui è difficile prevedere chi sarà il vincitore.