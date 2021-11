X Factor 2021: gli eliminati della quarta puntata dei live

Tre ospiti dalla nuova scena italiana, Young Miles, J Lord e Shari, per il quarto live per X Factor 2021, che ha visto anche il duetto tra Emma e Mika oltre che l'eliminazione di altri due degli artisti in gara: Versailles e Mutonia, appartenenti ai roster di Hell Raton e Manuel Agnelli.

Dopo la tensione della scorsa settimana, non calano ansie e nervosismo in casa X Factor 2021, perché anche il quarto live ha visto una doppia eliminazione e quindi l'uscita di scena di altri due concorrenti di questa edizione del talent Sky. Si tratta di Versailles e Mutonia, appartenenti ai roster di Hell Raton e Manuel Agnelli, il primo eliminato nella prima manche come meno votato dal pubblico, il secondo dopo uno scontro finale fratricida con Erio.

X Factor 2021: Emma e Mika, protagonisti di un duetto nella quarta puntata live

Una puntata animata anche da numeri extra-competizione, a cominciare dall'inedito duetto tra Emma Marrone e Mika, per la prima volta insieme sul palco, oltre a tre ospiti appartenenti alla scena musicale italiana: Young Miles, J Lord e Shari, che hanno proposto al pubblico di Sky "Testamento (La resa dei conti)", brano di Bloody Vinyl featuring J Lord e Shari che rappresenta un vero e proprio omaggio in musica e barre a Gomorra - La serie, la cui stagione finale debutta questa settimana: il testo del rapper diciassettenne di Casoria J Lord, infatti, ripercorre i momenti più memorabili del rapporto complesso tra Ciro l'immortale e Genny Savastano.

X Factor 2021: Un momento dell'esibizione di Baltimora nel quarto live

Cuore della puntata è stata ovviamente la gara tra i giovani artisti di X Factor, anche questa settimana divisa in due manche e con un'eliminazione per ogni blocco. Si è iniziato infatti con un rapido giro di inediti, proposti in versione più sintetica da un minuto, una giostra come è stata definita, in cui i nove concorrenti ancora in gara si sono esibiti uno dopo l'altro con un filo conduttore artistico nelle scenografie, al termine della quale è stato decretato il primo eliminato di questa settimana. Hanno aperto le danze i Bengala Fire con Valencia, subito seguiti da Baltimora e la sua Altro, mentre Le Endrigo hanno dato la carica con Cose più grandi di te e gIANMARIA intensità con la sua I suicidi. Toni dorati per Erio e Amore vero, seguito da Truman Show di Versailles, Fire di Fellow e, in chiusura, Rebel dei Mutonia. Un verdetto spietato quello decretato dal televoto, che ha impedito a Versailles di partecipare alla seconda manche, quella dedicata alle cover.

X Factor 2021: Erio sul palco per la quarta puntata live

Poesia e magia in apertura della seconda manche grazie a Erio con la sua reinterpretazione di London Calling dei The Clash e ritorno al francese per Nika Paris con Dernière dance, successo del 2013 di Indila. Altra cover molto diversa dall'originale per Le Endrigo che hanno portato Malamente di Rosalia in spagnolo e nuova difficoltà per Baltimora alle prese con Lucio Battisti per Un uomo che ti ama. Altra cover di un grande autore italiano per gIANMARIA, che si è esibito sulle note di Stella di mare di Lucio Dalla, mentre i Mutonia hanno portato Gigantic, un brano dei precursori del grunge, i Pixies. Altra canzone dalle sonorità brit per i Bengala Fire e questa volta si tratta di Evil degli Interpol, mentre la chiusura della manche è affidata a Fellow che si è esibito per la prima volta in italiano sulle note di Anche fragile di Elisa.

Come al solito la conduzione è stata affidata a Ludovico Tersigni e al termine dello show è andato in onda l'Hot Factor in cui Paola Di Benedetto analizza i temi della puntata con giudici e concorrenti eliminati.