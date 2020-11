X Factor 2020, quarta puntata: Blue Phelix e Vergo eliminati

X Factor 2020, quarta puntata: un momento dell'esibizione di Vergo

Con il quarto live di X Factor 2020 si supera il giro di boa e la metà di questa edizione, con due sole settimane a separarci dall'attesa finale in cui si proclamerà il vincitore di questa annata così particolare da tanti punti di vista. Intanto lasciano la gara altri due concorrenti, Blue Phelix e Vergo, il primo subito grazie al perverso meccanismo escogitato dagli autori per questa quarta puntata, il secondo dopo il tradizionale scontro finale con MyDrama, risolto al tilt dopo che i quattro giudici non sono riusciti a scegliere chi eliminare.

X Factor 2020, quarta puntata: un momento dell'esibizione di MyDrama

Diversi ospiti anche in questa serata, contraddistinta dal ritorno di Alessandro Cattelan, a cominciare da Elodie che si è esibita in un medley dei suoi successi, con Carl Brave al suo fianco per interpretare Parli parli, duetto contenuto nel secondo album di inediti dell'artista romano. Oltre alla cantante, la serata ha visto il ritorno sul paco di X Factor di un volto noto del programma come Leo Gassmann, a due anni dalla sua partecipazione al talent show di Sky e dopo la vittoria nelle nuove proposte a Sanremo, con Mr. Fonda, terzo singolo del suo primo album Strike.

X Factor 2020, quarta puntata: un momento dell'esibizione di N.A.I.P.

Tornando alla gara, lo show si è aperto con una prima manche dolorosa per i ragazzi in gara, con una eliminazione diretta e decretata dai soli voti del pubblico del programma sulla base di esibizioni dedicate ai già noti inediti. Gli otto che hanno superato questo primo scoglio, dopo una carrellata di musica ininterrotta e grande spettacolo, si sono poi esibiti in una seconda manche a base di cover, aperta da MyDrama alle prese con Notti di Sfera Ebbasta. Intensità e atmosfere diverse dall'usuale per N.A.I.P. con Amandoti dei CCCP e prova complessa per i Melancholia con una versione personale di Sweet Dreams degli Eurythmics. A seguire Blind si è esibito con Bambino, brano realizzato con strofe scritte dall'artista sulla base di Per me è importante di Tiromancino.

X Factor 2020, quarta puntata: i Little Pieces of Marmalade tra le fiamme

Qualche incertezza, pur nello spettacolo, invece per Vergo con un mashup di Oro di Mango e Pienso en tu mirà e Malamente di Rosalìa. Interpretazione sofferta per Cmqmartina con Albero di Calcutta, dopo il quale Casadilego è stata messa alla prova da Rapide di Mahmood, che secondo alcuni dei giudici non è riuscita a valorizzare la vocalità unica della ragazza. Infine hanno chiuso la gara tra fuoco e fiamme i Little Pieces of Marmalade con una versione accesa di Bullet with Butterfly Wings degli Smashing Pumpkins. Un'unica lunga manche di otto concorrenti dopo la quale sono andati allo scontro finale MyDrama e Vergo.

Sono quindi sette gli artisti ancora in gara a più di metà di X Factor 2020 e la squadra rimasta con meno concorrenti è quella delle Under Uomini di Emma Marrone, mentre resta ancora con tutte le sue giovani cantante Hell Raton. L'appuntamento è per la prossima settimana con un nuovo live, ma nel frattempo si può continuare a seguire l'evoluzione del programma attraverso i daytime in onda ogni giorno alle 19:30 circa su Sky Uno.