X Factor 2020, Manuel Agnelli attacca Hell Raton: "Non conosci niente" (VIDEO)

Nel quinto Live di X Factor 2020 è andata in scena la lite tra Hell Raton e Manuel Agnelli, che non ha perdonato al produttore un commento azzardato sui Little Pieces of Marmelade.

Volano gli ascolti nel quinto Live di X Factor 2020 ma anche gli stracci tra Manuel Agnelli ed Hell Raton. Una serata cominciata con più cattiveria del solito per il frontman degli Afterhours, proseguita nel segno dei veleni.

Se l'eliminazione a sorpresa dei super favoriti per la vittoria, i Melancholia, aveva emotivamente scosso Manuel Agnelli, che non ha fatto assolutamente nulla per nascondere la propria cocente delusione, a farlo definitivamente esplodere, come si vede nel video, è stato il commento, assai maldestro, di Hell Raton sui suoi pupilli, i Little Pieces of Marmelade, unici concorrenti ancora in gara per i gruppi.

Quando l'altro giudice ha espresso la propria perplessità sul futuro del duo rock fuori dal programma, Agnelli ha prontamente risposto a tono, piccato: "Loro lavoreranno con la mia agenzia e verranno in tour con me [...] Questa non è politica, ciccio, è la realtà ed è molto più concreta di quello che hanno oggi le tue ragazze".

Manuelito ci ha provato a controbattere ma poco ha potuto contro la furia di Manuel Agnelli: "Tu non conosci niente di quello che sta succedendo fuori di qui, tu non conosci niente".

Davanti ad un Alessandro Cattelan poche volte visto così in difficoltà nel gestire un litigio al tavolo, la sola cosa che ha fermato la querelle è stato l'occhio lucido del batterista dei LPOM: ma quale sofferenza, tutta colpa di un colpo di bacchetta.

Se sia stato anche merito dei toni roventi non lo sapremo mai, ma la puntata numero 5 di #XF2020 è stata una delle migliori in fatto di numeri, e non solo di questa edizione.

Il quinto Live ha totalizzato 941mila spettatori medi con una share del 3,62%, risultando così la puntata live più vista delle ultime due stagioni su Sky Uno (+17% rispetto all'omologa puntata della scorsa annata, +8% rispetto alla scorsa settimana). Sui social, il successo è costante: con 769.500 interazioni totali, in rilevazione linear, è al primo posto tra gli show della giornata di ieri (+111% rispetto all'omologa dello scorso anno). L'hashtag ufficiale anche questa settimana è entrato in classifica nei Trending Topic a livello globale nel corso della messa rimanendoci per diverse ore; nella chart italiana, è entrato alle 21:30 restandoci, prevalentemente in prima posizione, fino alla mattina di oggi. Tra i TT Italia sono salite anche le keyword Manuel, Naip, Melancholia, Blind, Manuelito. In totale, nel corso della serata di ieri sono stati espressi 5.800.000 voti.

X Factor 2020 va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno ed è sempre disponibile on demand.

Immagini concesse da SKY