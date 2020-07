X Factor 2020, ecco quando inizia, la data ufficiale e i giudici

X Factor 2020 ha una data ufficiale: il programma inizia il 17 settembre e in occasione degli upfront di Sky per la prossima stagione televisiva sono stati confermati altri dettagli sulla nuova edizione.

Mika durante una performance

I giudici saranno Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry, insieme con l'obiettivo di trovare i 12 giovani artisti che durante le varie fasi di selezioni si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale. Perché al centro dello show che sta per ripartire, in una fase di cambiamento epocale, quest'anno più che mai ci sono loro, i concorrenti, la loro musica, i loro sogni,i loro valori.

A condurre #XF2020 ci sarà Alessandro Cattelan, anche quest'anno creative producer del talent show di Sky prodotto da Fremantle. Si inizia come sempre con le puntate dedicate alle selezioni, a seguire i Live. AXA Italia sarà per la prima volta Main Partner di X Factor 2020.

Nel corso degli upfront di Sky, oltre a X Factor 2020 sono stati riconfermati altri programmi di punta, tra cui Masterchef Italia, 4 Ristoranti con Alessandro Borghese, Bruno Barbieri 4 Hotel, Antonino Chef Academy, ma anche novità come Pechino Express, che cambia nome per il suo passaggio da Rai a Sky.