X-Factor 2019: Achille Lauro e Joe Bastianich i nuovi giudici?

X-Factor 2019 avrà dei giudici nuovi di zecca e nelle ultime ore è stato il settimanale Chi a svelare che Achille Lauro e Joe Bastianich potrebbero sedere dietro al tavolo di Sky Uno. Al momento resta un rumor, che verrà confermato o meno solo a maggio, ma le prove ci sarebbero tutte.

Non è la prima volta che il rapper romano, uno dei trionfatori morali dell'ultimo Festival di Sanremo, viene indicato come giudice in un talent di prossima partenza: anche prima del Festival, veniva spacciato per nuovo coach di The Voice of Italy 2019, indiscrezione poi rivelatasi infondata. Sky, però, aveva già fatto un test sul suo indice di gradimento proprio con X-Factor 2018: Achille Lauro aveva affiancato Mara Maionchi nella puntata degli Home Visit. E non solo, perché era stato protagonista di un episodio del format Mara Impara, ancora su Sky. Senza tralasciare la sua sempre crescente popolarità nel panorama musicale italiano. Così, stando al numero di Chi arrivato ieri in edicola, pare che Sky gli abbia fatto la famosa proposta e che lui l'abbia accettata. La prova? Nel fatto che le date primaverili ed estive del tour promozionale per il nuovo disco (che esce oggi in tutta Italia) sono state rinviate all'autunno.

E Joe Bastianich? Lo conosciamo come ristoratore e giudice di Masterchef, ma la sua passione per la musica è cosa risaputa, come tutti ormai conoscono la band, Joe Bastianich & The Ramps, con cui il giudice più cattivo del talent culinario gira l'Italia. Inoltre Achille Lauro e Bastianich si erano incrociati lo scorso febbraio proprio a Sanremo, il primo come concorrente e il secondo, nemmeno a dirlo, come giurato.

X-Factor 13 dovrebbe tornare a partire dal prossimo autunno con una giuria completamente rinnovata. Alla fine della scorsa edizione Manuel Agnelli era stato il primo ad annunciare il suo addio, seguito da Fedez e da Mara Maionchi, diverso invece il caso di Lodo Guenzi, che aveva sostituito Asia Argento. Il leader de Lo Stato Sociale, parlando del proprio futuro nel talent, si è sempre limitato all'affermazione: "Per ora nessuno mi ha chiesto di restare", ma voci di corridoio sostengono che non rivedremo neppure lui tra qualche mese. A sostituirlo? Si sta facendo spesso il nome di Salmo.