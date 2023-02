Wytches: la celebre storia horror a fumetti diventa una serie animata Prime Video

Sembra proprio che Prime Video abbia ordinato un'adattamento dell'acclamata serie a fumetti Wytches, pensando di serializzarla sul piccolo schermo. A riportare la notizia è stato Variety, sottolineando che il progetto sarà presentato in anteprima su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Scritto da Scott Snyder e illustrata da Jock, Wytches racconta la storia di una diciassettenne, Sailor Rooks, la cui famiglia si trasferisce in una remota città del New England dopo un tragico incidente, solo per scoprire che una tana di mostri, antiche creature che depredano le nostre paure e i nostri desideri più oscuri, si nasconde nelle profondità cittadine.

Plan B Entertainment, Project 51 Productions e Amazon Studios sono coinvolti nella produzione, trovando nei creatori dei fumetti altri due produttori esecutivi.

"Guidata dalla coppia di Scott e Jock insieme ai nostri partner di Plan B e Project 51 Productions, Wytches fonde l'horror pungente e il dramma evocativo, mentre porta alla luce l'oscura tradizione che circonda un'antica tana di streghe", ha dichiarato Melissa Wolfe (tramite Deadline), responsabile dell'animazione Amazon Studios. _"Data la natura inquietante e intima della serie a fumetti, non vediamo l'ora di offrire la visione creativa di questi artisti al nostro pubblico globale e di espandere il crescente elenco di serie animate", prosegue il comunicato.

Anche Scott Snyder si è espresso sui lavori in corso dicendo che: "Wytches è forse il mio lavoro più personale. Riguarda i mostri che dimorano sotto la superficie delle cose, sia in senso letterale che figurato. Sono stato coinvolto in questa serie animata fin dall'inizio e posso onestamente dire che amo lo show tanto quanto il libro, se non di più. L'animazione dà vita all'incredibile arte di Jock e il formato episodico espande il mondo di Wytches, portando i personaggi e la mitologia in luoghi nuovi e terrificanti. Jock e io siamo profondamente grati a Plan B Entertainment, Kevin Kolde e Amazon Studios per aver creduto in Wytches e averci dato la possibilità di rendere questo show oscuro, personale, contorto e molto speciale".