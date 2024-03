Wrestling, Santino Marella: 'Tornare in Italia è sempre una grande emozione'

Santino Marella, uno dei volti principali della WWE e adesso DOA in TNA, è finalmente tornato in Italia. Quest'oggi si esibirà al Magika Disco Club di Bagnolo Cremasco per il grande evento Bestya Slam 2 organizzato dalla Italian Championship Wrestling e dal noto talent Alessandro Bosio. Ecco cosa ci ha raccontato Santino ai microfoni di Movieplayer.

Santino Marella e l'amore per l'Italia

Santino, come ci si sente a essere tornato in Italia?

Mi sento come se fossi a casa. La mia famiglia a Toronto ha origini italiane e ogni volta che torno qui ripenso al mio passato e alla mia giovinezza, una sensazione fantastica.

Hai debuttato in WWE nel 2007 a Milano. Una serata magica dove hai vinto l'Intercontinental Championship. Cosa ricordi di quel momento?

All'epoca interpretavo un personaggio russo di nome Boris in OVW e il debutto nel main roster ha letteralmente cambiato il corso della mia carriera. Mi chiesero se sapessi parlare in italiano e mi spiegarono soltanto a pochi giorni dal live taping di Raw a Milano che avrei avuto un match per l'Intercontinental Championship. Da lì in poi è stato un crescendo di emozioni e sono stato per 8 anni on the road con la WWE. Aver viaggiato in giro per il mondo, aver intrattenuto e fatto divertire milioni di persone è stato per me un grande privilegio.

Che ricordo hai di Umaga, colui che hai sconfitto per diventare campione?

Nel mondo del wrestling è difficile incontrare professionisti che non siano egoisti. In molti avrebbero potuto storcere il naso vedendomi arrivare dal nulla e vincere l'Intercontinental Championship. Fortunatamente Umaga non era tra questi, anzi, è sempre stato un grande professionista e un essere umano squisito. Mi invitava spesso a casa sua, abbiamo trascorso delle feste di Capodanno assieme e manca terribilmente a tutti. Ma adesso uno dei suoi figli, Zilla Fatu, ha intrapreso una carriera da wrestler e vi invito a tenerlo d'occhio.

Il debutto di Santino in TNA

Archiviata la tua parentesi in WWE sei approdato in TNA dove attualmente ricopri il ruolo di DOA. Come ti senti in questo ruolo? Vedremo mai uno show TNA in Italia?

Con la TNA mi sono nuovamente innamorato del pro wrestling e penso di aver trovato la giusta dimensione. Mi diverto a fare quello che faccio e parallelamente sono molto orgoglioso della carriera di mia figlia, Arianna, a NXT. Uno show della TNA in Italia? Facciamolo, non appena torno negli States ne parlerò con chi di dovere.

Venerdì hai tenuto un seminario con diversi wrestler, della ICW e non. Una tua opinione?

Penso che il futuro sia molto luminoso, mi sono sembrati dei ragazzi davvero volenterosi. Credo che l'Italia possa dire la sua nel mondo del wrestling ed è giunto il tempo che anche gli altri se ne accorgano. Per questo chiedo a tutti i fan all'ascolto di continuare a supportare il wrestling italiano, di seguire la ICW e ovviamente di essere sempre grandi estimatori di Santino Marella.

Il main event di Bestya Slam 2

Uno spettacolare 6 Man Tag Team match chiuderà il grande evento di oggi (orario di inizio previsto 16 in punto). Santino Marella farà coppia con Jesse Jones e Alessandro Bosio per affrontare il campione della ICW Lupo, Machete e Doblone.