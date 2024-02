Wrestling, Santino Marella torna in Italia per l'evento Bestya Slam 2

Appuntamento imperdibile per i fan del grande wrestling in Italia. Domenica 3 marzo al Magika Disco Club di Bagnolo Cremasco (CR) andrà in scena la seconda edizione di Bestya Slam, evento organizzato dalla ICW (Italian Championship Wrestling) e dal noto talent Alessandro Maria Bosio. Special guest della serata Santino Marella, ex campione in WWE e attualmente in TNA con il ruolo di Director of Operations.

Il grande ritorno di Santino Marella in Italia

Santino sarà anche protagonista di uno speciale training camp che avrà luogo venerdì 1 marzo a Lodi, presso la palestra Ghisio, e sabato 2 marzo a Comun Nuovo, in provincia di Bergamo. Un'occasione unica, aperta a tutti i wrestler nel nostro Paese, per allenarsi con una stella di esperienza globale.

All'evento prenderanno parte anche alcuni tra i migliori atleti in Italia come Goro, Kobra, Zoom, 2 Cool for You e molti altri! La card completa verrà aggiornata man mano sulle pagine social dell'evento: https://www.instagram.com/bestya_slam/

Il palmares di Santino Marella

Marella, wrestler canadese di origini italiane, ha debuttato in WWE nell'aprile del 2007 durante l'indimenticabile puntata di Monday Night Raw in diretta dal Forum di Assago a Milano. In quell'occasione ha vinto l'Intercontinental Championship sconfiggendo Umaga.

Il suo palmares di cinture comprende anche i WWE Tag Team Championship vinti assieme a Vladimir Kozlov nel 2011 e lo United States Championship vinto nel 2012. Memorabile il finale della Royal Rumble 2011 quando Santino arrivò vicinissimo a vincere la contesa, salvo poi essere eliminato da Alberto Del Rio.

Credits immagine di copertina: TNA Wrestling