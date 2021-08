Worth: Netflix annuncia la data di uscita del film con Michael Keaton

Worth è il nuovo film con star Michael Keaton e Netflix ha ora annunciato con il poster ufficiale la data di uscita: il 3 settembre in streaming.

Il progetto si ispira a fatti realmente accaduti e ricorda il potere dell'empatia e del valore dei legami umani.

Il film Worth avrà come star Michael Keaton, Stanley Tucci e Amy Ryan e racconta la storia di quanto accaduto dopo l'attacco alle Torri Gemelle avvenuto l'11 settembre 2001. Il Congresso affida all'avvocato e mediatore Kenneth Feinberg il compito di occuparsi dei fondi da destinare alle vittime della tragedia, dovendo decidere quanto far versare a chi ha subito perdite incolmabili. Feinberg, insieme a Camille Biros, che era a capo dell'operazione, si trova di fronte a un compito impossibile e si scontra con Charlew Wolf, alle prese con la morte della moglie. Il cinismo del legale si trasforma però ben presto in compassione mentre inizia a comprendere il vero costo della tragedia.

Tra gli interpreti ci sono anche Tate Donovan, Shunori Ramanathan, Talia Balsam, Laura Benanti, Marc Maron, Ato Blankson-Wood, Chris Tardio, Carolyn Mignini, e Victor Slezak.

Alla regia di Worth c'è Sara Colangelo, mentre la sceneggiatura è firmata da Max Borenstein.