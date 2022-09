Woody Allen smentisce le voci sulla pensione: "Non ho intenzione di ritirarmi"

Dopo le recenti dicerie relative all'imminente ritiro dal mondo del cinema di Woody Allen, un rappresentante del regista ha rilasciato una dichiarazione per smentire le voci sulla pensione. Nelle scorse settimane, molte testate internazionali avevano riferito che il cineasta aveva intenzione di smettere di fare film al fine di dedicarsi alla scrittura.

"Woody Allen non ha mai detto che si sarebbe ritirato e non ha mai detto che stava scrivendo un altro romanzo", si legge nella dichiarazione. "Ha detto che stava pensando di smettere di fare film poiché, per lui, realizzare pellicole che vanno direttamente o molto rapidamente su piattaforme di streaming non è così divertente, poiché è un grande amante dell'esperienza cinematografica."

"Detto questo, attualmente, non ha intenzione di ritirarsi o di andare in pensione ed è molto entusiasta di essere a Parigi per girare il suo nuovo film, che sarà il 50°", hanno concluso i rappresentanti del regista. Quello che doveva essere il suo ultimo film è ambientato a Parigi e sarà girato interamente in francese tra un paio di settimane.

Woody Allen ha descritto il suo prossimo film come simile a "Match Point", in quanto sarebbe "eccitante, drammatico e anche molto sinistro". Il cineasta ha recentemente scritto la sua quinta raccolta di pezzi umoristici, "Zero Gravity", che sarà pubblicata il 27 settembre.