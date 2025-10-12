Woody Allen sconvolto per la morte di Diane Keaton: dai media trapela la reazione del regista

L'artista non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche ma sarebbe rimasto scioccato dalla notizia perché non sapeva nulla sulle condizioni dell'attrice.

Secondo quanto riportano fonti vicine al regista, Woody Allen starebbe vivendo ore di grande difficoltà in seguito alla notizia della morte di Diane Keaton.

L'attrice è morta in California all'età di 79 anni e il regista sarebbe distrutto per la sua scomparsa, avvenuta improvvisamente e della quale Allen non avrebbe avuto alcuna avvisaglia.

La reazione di Woody Allen alla morte di Diane Keaton

"È estremamente sconvolto, sorpreso e turbato" ha rivelato una fonte a People "La sua morte lo fa riflettere sulla propria mortalità" si legge sulle pagine del magazine.

Woody Allen e Diane Keaton in una scena di Amore e guerra

Il regista, noto per il suo legame personale e professionale con Keaton, non era a conoscenza del rapido peggioramento delle sue condizioni di salute nei mesi precedenti alla morte ed è rimasto molto sorpreso nell'apprendere la notizia.

Il longevo rapporto tra Woody Allen e Diane Keaton

Woody Allen e Diane Keaton si erano conosciuti nel 1969 quando l'attrice si presentò al casting dello spettacolo teatrale del regista, Provaci ancora, Sam, in scena a Broadway. Oltre al sodalizio artistico nacque un legame sentimentale che durò pochi anni ma i due rimasero in ottimi rapporti e continuarono a collaborare professionalmente in diversi film come Io & Annie, che valse a Keaton l'Oscar alla miglior attrice protagonista.

Nel 2018, dopo le nuove accuse di molestie sessuali della figlia adottiva di Allen e della sua ex compagna Mia Farrow, Dylan Farrow, risalenti alla sua infanzia e riemerse con il Movimento #MeToo, Keaton prese le difese del regista: "Woody Allen è mio amico e continuo a credergli. Potrebbe essere interessante guardare l'intervista di 60 Minutes del 1992 e farsi un'idea". Nell'intervista menzionata da Keaton, Woody Allen negava con fermezza di aver mai molestato la figlia adottiva, che all'epoca aveva 7 anni.

Diane Keatonsostenne il regista anche quando emerse lo scandalo per la sua relazione con Soon-Yi Previn, figlia adottiva di Mia Farrow, che portò alla rottura definitiva tra Allen e la star di Rosemary's Baby. I due sono rimasti sempre in contatto e molto vicini fino alla fine.