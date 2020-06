Woody Allen: il suo nuovo film Rifkin's Festival aprirà San Sebastian 2020

Sarà Woody Allen e il suo film Rifkin's Festival a dare il via a San Sebastian 2020, l'evento cinematografico in programma a settembre.

Il nuovo film diretto da Woody Allen, intitolato Rifkin's Festival, sarà il titolo che aprirà il San Sebastian 2020, venendo proiettato in anteprima mondiale fuori concorso.

Il festival si svolgerà dal 18 al 26 settembre e bisognerà attendere per scoprire gli altri titoli in programma.

Non è la prima volta che un'opera di Woody Allen viene scelta per aprire il San Sebastian Film Festival: nel 2004 il regista aveva presentato Melinda e Melinda.

Rifkin's Festival era stato girato un'estate fa proprio in occasione dell'evento cinematografico.

Al centro della trama ci sarà una coppia americana sposata che partecipa all'appuntamento cinematografico e si ritrova coinvolta nel glamour e nel fascino dell'area e degli appuntamenti. La moglie ha una relazione con un brillante regista francese, mentre il marito si innamora di una ragazza spagnola.

Nel cast ci sono Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn e Christoph Waltz.

Allen, negli ultimi mesi, è stato al centro dell'attenzione mediatica dopo la pubblicazione della sua autobiografia che negli Stati Uniti ha causato una nuova ondata di polemiche legate alle accuse di molestie sessuali che gli rivolge da anni sua figlia Dylan.

A proposito di niente: 10 curiosità che abbiamo scoperto dall'autobiografia di Woody Allen