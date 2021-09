Wonka: Olivia Colman e Sally Hawkins tra i nuovi arrivi nel cast

Il cast di Wonka, il film musicale con star Timothée Chalamet ideato come prequel del cult La fabbrica di cioccolato, avrà nel proprio cast anche le attrici Olivia Colman e Sally Hawkins.

Nella giornata di oggi Warner Bros ha infatti svelato che le riprese sono iniziate e nel gruppo di interpreti sono arrivati dei prestigiosi nuovi arrivi.

I nuovi nomi annunciati tra le fila di Wonka, in arrivo nelle sale americane il 17 marzo 2023, sono infatti quelle del premio Oscar Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson e Jim Carter.

Per ora lo studio non ha rivelato alcun dettaglio riguardante i personaggi che interpreteranno gli attori.

Ad affiancare Timothée Chalamet nel progetto ci sarà un cast davvero stellare composto da Mathew Baynton (The Wrong Mans, Ghosts), Tom Davis (Paddington 2, King Gary), Simon Farnaby (Paddington, Rogue One: A Star Wars Story), Rich Fulcher (Marriage Story, Disenchantment, Matt Walsh's High Road), Kobna Holdbrook-Smith (Paddington 2, Zack Snyder's Justice League, Mary Poppins Returns), Paterson Joseph (Vigil, Noughts + Crosses),Keegan-Michael Key (The Prom, Schmigadoon), Calah Lane (The Day Shall Come), Matt Lucas (Paddington, Little Britain), Colin O'Brien (The Mothership), Natasha Rothwell (White Lotus, Insecure), Rakhee Thakrar (Sex Education, Quattro matrimoni e un funerale) ed Ellie White (The Other One, The Windsors).

Paul King è impegnato alla regia del progetto, oltre ad averne firmato la sceneggiatura in collaborazione con Simon Farnaby. Tra i produttori, invece, ci sono anche David Heyman, Luke Kelly, Michael Siegel e Alexandra Derbyshire.

Warner Bros. ritornerà così nel mondo creato da Roald Dahl dopo il film cult del 1971 con star Gene Wilder, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, e quello del 2005 che aveva come protagonista Johnny Depp, La fabbrica di cioccolato.