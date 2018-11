Wonder Woman 1984: Gal Gadot mostra i suoi allenamenti per il sequel!

Gal Gadot prende il suo allenamento per Wonder Woman 1984 in modo molto serio, ma come ha mostrato in un video condiviso sui suoi social, c'è anche spazio per del divertimento.

Gal Gadot ha condiviso sul suo account Twitter una delle sue sessioni di allenamento per la DC, e come vedrete prima di tirare qualche pugno c'è spazio anche per un po' di ballo. Anche se, quando è il momento di colpire, Gal non si tira indietro:

My favorite kind of training Happy Friday pic.twitter.com/ny4EE6RWLL — Gal Gadot (@GalGadot) 9 novembre 2018

Gal è stata piuttosto impegnata in quest'ultimo periodo, dopo essere apparsa nei Simpson e aver preso parte a Ralph Spacca Internet, il sequel Disney dove interpreta Shank. In più la Gadot ha uno dei ruoli principali in Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh e ovviamente Wonder Woman 1984. Nell'atteso sequel, Gal sarà diretta nuovamente da Patty Jenkins, che ha dichiarato:

"Stiamo realizzando un film totalmente diverso ma con molti degli stessi ingredienti, cose che amiamo, ma è proprio un'altra cosa, non è un capitolo due secondo noi. Si tratta di un'avventura nuova e non potremmo essere più fortunati."

Nel cast del progetto troveremo anche il redivivo Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato affidato a Kristen Wiig. Tra i nuovi arrivi nel cast anche quello dell'attrice Natasha Rothwell in un ruolo di cui non sono stati svelati i dettagli e di Pedro Pascal, la star della serie Narcos e Il trono di spade.