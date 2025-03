Womeness: il documentario di Yvonne Sciò celebra 5 icone di femminilità, l'8 marzo su Sky Arte

Il documentario di Yvonne Sciò, Womeness, è un viaggio nella forza e nell'identità femminile e racconta la vita e l'eredità di cinque donne straordinarie. In esclusiva l'8 marzo su Sky Arte e NOW.

In occasione della Giornata internazionale della donna dell'8 marzo, Sky Arte presenta in esclusiva Womeness, il nuovo documentario scritto e diretto da Yvonne Sciò che esplora le vite e le battaglie di cinque donne straordinarie. Il docu-film, co-prodotto da Magic Moments Films e Luce Cinecittà, andrà in onda sabato 8 marzo alle 21.15 su Sky Arte, sarà disponibile in streaming su NOW e anche on demand.

Womeness, di Yvonne Sciò: cinque donne, cinque storie di coraggio e determinazione

Il documentario di Yvonne Sciò, Womeness, mette al centro 5 figure femminili che, attraverso l'arte, la cultura e l'attivismo, hanno lasciato un segno indelebile nella società. Dacia Maraini, scrittrice e intellettuale italiana, è un'icona della letteratura e del pensiero femminista. Emma Bonino, politica e attivista per i diritti civili, ha sempre combattuto in prima linea per l'uguaglianza.

Sussan Deyhim, compositrice e cantante iraniana in esilio, esprime attraverso la sua voce un grido di resistenza per le donne del suo paese. Tomaso Binga, artista verbo-visiva, ha utilizzato il proprio corpo come forma di contestazione al potere maschile. Infine, Setsuko Klossowska de Rola, pittrice e scultrice giapponese, ha costruito la propria identità artistica al di là del matrimonio con il celebre pittore Balthus.

Un racconto tra passato e presente, tra lotte e conquiste

Il documentario alterna due piani narrativi. Da un lato, le esperienze di Tomaso Binga, Dacia Maraini ed Emma Bonino, che hanno vissuto e raccontato il femminismo storico italiano analizzandone l'evoluzione. Dall'altro, le vite di Setsuko e Sussan, legate a una diversa geografia culturale, ma ugualmente segnate dalla lotta per l'autodeterminazione femminile.

In particolare, Womeness esplora la battaglia delle donne iraniane attraverso la testimonianza di Sussan Deyhim. E richiama figure come Shirin Neshat e la poetessa Forough Farrokhzad, il cui impegno per la libertà è ancora oggi fonte di ispirazione.

Un racconto di grande potenza visiva ed emotiva

Arricchito da immagini d'archivio emozionanti, Womeness offre uno sguardo sulla storia dei movimenti femminili, intrecciando il passato e il presente in un racconto che parla non solo alle donne di ieri e di oggi, ma anche alle nuove generazioni. Affinché la lotta per i diritti non si fermi mai.