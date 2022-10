Women Talking: l'emozionante trailer del film diretto da Sarah Polley

Women Talking è il nuovo film diretto da Sarah Polley e il trailer regala delle scene inedite del progetto tratto dall'omonimo romanzo e che può contare su un cast stellare.

Nel video, che presenta il progetto presentato in anteprima al Toronto Film Festival e in altri prestigiosi festival prima del debutto nelle sale americane il 2 dicembre, si vede quello che accade quando in una piccola comunità religiosa le donne devono decidono come affrontare e reagire alla violenza confrontandosi con la propria fede e la voglia di giustizia.

Nel film Women Talking hanno recitato Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Sheila McCarthy, Michelle McLeod, Ben Whishaw, August Winter, Liv McNeil e Kate Hallett.

L'attrice premio Oscar Frances McDormand è coinvolta come attrice e produttrice del film tramite la sua casa di produzione Hear/Say Productions.

L'adattamento per il grande schermo del libro di Miriam Toews racconterà la storia di un gruppo di donne che vivono in un'isolata colonia religiosa e cercano di capire come affrontare le aggressioni sessuali compiute dagli uomini della comunità e affrontare questi tragici eventi tenendo conto della fede in cui credono.

Tra i produttori ci sono i team di Plan B e Orion Entertainment.

Sarah Polley, oltre a essere la regista del film, è coinvolta anche come sceneggiatrice dell'atteso progetto.