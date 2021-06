Women Talking: Rooney Mara e Claire Foy tra i nuovi arrivi nel cast del film

Rooney Mara e Claire Foy sono due dei nuovi arrivi nel cast del filom Women Talking, adattamento per il grande schermo del romanzo di Miriam Toews.

Il progetto avrà come star Frances McDormand e alla regia del lungometraggio sarà impegnata Sarah Polley.

Il cast di Women Talking è quindi composto da Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Sheila McCarthy, Michelle McLeod, Ben Whishaw, August Winter, Liv McNeil e Kate Hallett.

L'attrice premio Oscar Frances McDormand sarà coinvolta come attrice e produttrice del film tramite la sua casa di produzione Hear/Say Productions.

L'adattamento per il grande schermo del libro di Miriam Toews racconterà la storia di un gruppo di donne che vivono in un'isolata colonia religiosa e cercano di capire come affrontare le aggressioni sessuali compiute dagli uomini della comunità e affrontare questi tragici eventi tenendo conto della fede in cui credono.

Tra i produttori ci saranno i team di Plan B e Orion Entertainment.

Sarah Polley, oltre a essere la regista del film, sarà coinvolta anche come sceneggiatrice dell'atteso progetto.