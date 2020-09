Women in the castle: Daisy Ridley e Kristin Scott Thomas protagoniste del nuovo film di Jane Anderson

Daisy Ridley e Kristin Scott Thomas si affiancheranno sul set di Women in The Castle, adattamento cinematografico del romanzo di Jessica Shattuck.

Dopo Star Wars, Daisy Ridley torna sul set per un nuovo film Women in The Castle, adattamento cinematografico del bestseller scritto da Jessica Shattuck, e al suo fianco ci sarà Kristin Scott Thomas insieme nel ruolo di protagoniste.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

Dopo essere stata elogiata per aver adattato The Wife, la sceneggiatrice Jane Anderson sarà alla regia di Women in The Castle, una storia che vede tre donne protagoniste, interpretate da Daisy Ridley, Kristin Scott Thomas e Nina Hoss, tre donne tedesche di cui si raccontano le vicende dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Le tre protagoniste diventano vedove dopo la morte dei loro mariti, che hanno tentato di assassinare Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. La storia descriverà come tutte loro affrontano le conseguenze di questo nelle loro vite personali. Il libro di Jessica Shattuck racconta di personaggi di fantasia, ma la scrittrice Jane Anderson, che ha origini tedesche, ha attinto da racconti storici e aneddoti della sua stessa famiglia per adattare il racconto al grande schermo.

A produrre Women in the castle saranno Rosalie Swedlin, Doreen Wilcox Little e Michael Sheen, le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del 2021, probabilmente nei paesi dell'Europa Orientale.