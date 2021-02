Wolverine, Viggo Mortensen ha respinto l'offerta di Bryan Singer... con l'aiuto del figlio adolescente

Viggo Mortensen ha raccontato la divertente storia del suo incontro con Bryan Singer, all'epoca in cui gli aveva offerto il ruolo di Wolverine in x-Men, e il suo rifiuto grazie all'intervento del figlio adolescente.

Non è un mistero l'offerta fatta a Viggo Mortensen per interpretare il personaggio di Wolverine in X-Men, ma oggi l'attore rivela nel dettaglio le motivazioni del suo rifiuto ricostruendo l'incontro con il regista Bryan Singer a cui aveva portato suo figlio.

Nel corso del podcast di MTV "Happy Sad Confused", Viggo Mortensen ha rievocato l'incontro con Singer specificando di aver portato con sé il figlio Henry, appassionato di fumetti che gli ha fatto da guida. Proprio Henry ha contestato l'approccio del regista alla saga e il suo storyboard lasciandolo distrutto mentre "tentava di spiegare in dettaglio perché si era preso certe libertà".

Mortensen ha rivelato che al momento dell'incontro aveva già deciso che non avrebbe accettato il ruolo di Wolverine perché all'epoca non interessato a legarsi a un franchise per lungo tempo:

"La cosa che mi infastidiva in quel momento era l'impegno per un numero infinito di film in cui interpreti lo stesso personaggio più e più volte. Ero nervoso per questo. E c'erano anche alcune cose, poi ne hanno sistemato la maggior parte, ma ho portato Henry all'incontro che con il regista. In un angolo della mia mente pensavo che anche lui avrebbe potuto imparare qualcosa, perché ho lasciato che Henry leggesse la sceneggiatura e lui ha detto 'Questo è sbagliato. Non è così'".

L'attore prosegue: "Quando Harry lo ha detto di fronte a Bryan Singer, lui sembrava distrutto. Il resto dell'incontro è stato con Singer che spiegava in dettaglio a Henry i motivi per cui si era preso certe libertà. Quando ci siamo alzati, Henry mi ha chiesto se Singer avrebbe cambiato quei dettagli di cui avevano parlato e io gli ho risposto 'Non credo.' Comunque non avrei accettato lo stesso perché non ero sicuro di voler recitare lo stesso personaggio per anni, e poi tre anni dopo ho accettato Il signore degli anelli, quindi chi lo sa."