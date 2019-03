Wolverine, Kevin Smith: "Un film con Tom Cruise guadagnerebbe un miliardo di dollari!"

Wolverine potrebbe tornare prossimamente sugli schermi e Kevin Smith ha svelato che sarebbe felice di vedere Tom Cruise nel cast del possibile cinecomic.

Il regista, durante la recente puntata del suo podcast, ha infatti dichiarato: "Tom ha questo franchise di Mission: Impossible che per lui è enorme, ma non può ringiovanire e questo tipo di film può alimentare la carriera di un attore. Riuscite a immaginare cosa accadrebbe se lo scegliessero per interpretare un cattivo nel film? Sarebbe così fottutamente bravo".

Kevin Smith ha quindi proseguito sottolineando: "Comprerei quel prodotto se vedesse coinvolto Tom Cruise".

Il filmmaker ha poi proseguito sostenendo che l'attore non andrebbe "sprecato" per un ruolo come Striker: "Fatelo diventare Wolverine! Non mi importa se è più vecchio di Hugh Jackman. Un Wolverine di Tom Cruise farebbe incassare un miliardo di dollari!".

La star del cinema, recentemente era stata indicata come uno dei possibili protagonisti di Green Lantern Corps, tuttavia non ci sono stati ulteriori sviluppi riguardanti quel progetto. Tra i candidati al ruolo di Wolverine ci sarebbe inoltre Keanu Reeves che ha ammesso di essere interessato alla parte.