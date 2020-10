Wolfwalkers: il trailer del film animato in arrivo su Apple TV+

Wolfwalkers è il film animato in arrivo a dicembre su Apple TV+ e online è stato condiviso il trailer dell'atteso progetto.

Wolfwalkers è il nuovo film animato diretto da Tomm Moore e Ross Stewart e il trailer regala le prime sequenze del progetto in arrivo su Apple TV+ a partire dall'11 dicembre.

Il progetto conclude la trilogia del folklore irlandese prodotta da Cartoon Saloon ed è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival.

Il lungometraggio Wolfwalkers, totalmente disegnato a mano, racconta la storia di due ragazzine che avranno un ruolo importante nel salvare i lupi di Kilkenny.

Il film conclude il progetto iniziato con The Secret of Kells e La canzone del mare.

Al centro della trama c'è Robyn, una giovane apprendista cacciatrice, che arriva in Irlanda con suo padre per cacciare l'ultimo branco di lupi. Ma quando Robyn salva Mebh (una ragazza nativa selvaggia che di notte diventa un lupo) inizia la loro amicizia, e la porta a scoprire il mondo dei Wolfwalker e la trasforma in ciò che suo padre ha il compito di distruggere.

Gli attori coinvolti nel doppiaggio della versione originale sono Honor Kneafsey, Eva Whittaker, Sean Bean, Maria Doyle Kennedy, Simon McBurney, Tommy Tiernan, John Morton, Jon Kenny, Nora Twomey.

La colonna sonora originale è composta da Bruno Coulais e dal gruppo folk Kila.