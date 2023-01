Wolf Pack: il trailer ufficiale ci dà un "famelico" assaggio della nuova serie di Paramount+

Wolf Pack, la nuova serie tv basata sulla serie di libri di Edo Van Belkom, sta per arrivare sugli schermi americani e il nuovo trailer ufficiale regala delle interessanti anticipazioni sulla storia e sui protagonisti. Paramount+ ci ha finalmente concesso un assaggio più corposo delle sue vicende, direttamente sul proprio canale YouTube.

Nelle immagini del video, quindi, ci vengono presentate quelle che sembrano essere le vicende principali della sua storia, e i vari protagonisti coinvolti. In base alla sinossi Wolf Pack racconta le vicende di un ragazzo e una ragazza adolescenti le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale, spingendola ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme. Feriti e nel caos più totale questi due sono inspiegabilmente attratti l'uno dall'altra e da altri due adolescenti, precedentemente adottati da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena tutti e quattro si riuniscono per svelare il segreto che li lega: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Nel cast di Wolf Pack troviamo: Sarah Michelle Gellar, Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray e Rodrigo Santoro. Vi che ricordiamo questa serie tv verrà presentata in anteprima giovedì 26 gennaio su Paramount+.