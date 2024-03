Wolf Night: Jonathan Liebesman alla regia del nuovo film Platinum Dunes

Il regista del reboot di Tartarughe Ninja, Jonathan Liebesman, è stato ingaggiato per dirigere Wolf Night. La sceneggiatura scritta da Will Honley e April Maguire è stata definita come District 9, ma con i lupi mannari.

Liebesman è un regista sudafricano i cui film hanno incassato 1,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale. Tra i suoi titoli figurano il reboot del 2014 di Tartarughe Ninja della Platinum Dunes, La furia dei titani della Warner Bros. e World Invasion della Sony. È produttore esecutivo della serie MTV The Shannara Chronicles e ha diretto quattro episodi della serie Halo di Paramount+. Liebesman ha anche prodotto esecutivamente il film per famiglie Dolittle della Universal, con protagonista Robert Downey Jr.

La Platinum Dunes di Michael Bay e Brad Fuller ha un grande film evento estivo in arrivo alla Paramount: A Quiet Place: Giorno 1, interpretato da Lupita Nyong'o e diretto da Michael Sarnoski, che arriverà nelle sale il 28 giugno.

Honley ha scritto i film Escape Room 2: Gioco mortale, Blood, Bloodline e The Hive. Maguire e Honley hanno appena co-sceneggiato il thriller con Megan Fox e Madeline Zima, Subservience.