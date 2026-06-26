The Wolf King, la saga coi lupi mannari fenomeno di TikTok diventerà presto una serie TV

Dopo il successo dei romanzi di Lauren Palphreyman, Starz sviluppa l'adattamento televisivo di The Wolf King. Al centro della storia una principessa rapita dai licantropi, una guerra tra uomini e creature selvagge e un triangolo amoroso destinato a cambiare il suo destino.

Una guerra tra uomini e licantropi

Il fenomeno del romantasy continua a conquistare Hollywood. Dopo il successo di adattamenti tratti da saghe fantasy romantiche sempre più popolari tra i lettori, anche The Wolf King, serie di romanzi firmata da Lauren Palphreyman, si prepara a fare il salto sul piccolo schermo. Starz ha infatti annunciato di aver avviato lo sviluppo di una serie televisiva ispirata alla trilogia, confermando l'intenzione di trasformare uno dei titoli più discussi della narrativa fantasy contemporanea in una nuova produzione originale.

L'adattamento arriva in un momento particolarmente favorevole per il genere, che negli ultimi anni ha trovato un pubblico vastissimo grazie al passaparola sui social, BookTok e alle piattaforme di lettura digitale. The Wolf King rappresenta uno degli esempi più emblematici di questo fenomeno: nato inizialmente come pubblicazione indipendente, il romanzo ha costruito una comunità di lettori estremamente fedele prima di approdare all'editoria tradizionale.

La storia segue Aurora, una giovane principessa la cui vita cambia radicalmente quando viene rapita da un misterioso licantropo. Quello che inizialmente sembra un semplice sequestro si trasforma però nell'inizio di un viaggio molto più complesso, destinato a trascinarla nel cuore di un conflitto che coinvolge il regno degli uomini e quello delle creature selvagge.

Tra alleanze fragili, antiche rivalità e segreti destinati a cambiare il destino del mondo, Aurora si ritroverà al centro di un pericoloso triangolo sentimentale. Ma la posta in gioco va ben oltre l'amore: dovrà decidere se continuare a essere una pedina nelle mani degli altri oppure diventare finalmente artefice del proprio futuro.

È proprio questo equilibrio tra romance, fantasy epico e crescita personale ad aver conquistato migliaia di lettori, rendendo la saga uno dei titoli più apprezzati dagli appassionati del genere.

Starz punta sull'intera trilogia

L'emittente non si è limitata ad acquisire i diritti del primo volume. Oltre a The Wolf King, pubblicato nel 2023, Starz ha infatti opzionato anche i due capitoli successivi della serie: The Night Prince, uscito nel 2025, e The Wolf Queen, il romanzo conclusivo previsto per novembre.

La scelta lascia intuire la volontà di costruire un progetto a lungo termine, capace di sviluppare l'intero arco narrativo dei libri senza limitarsi a una singola stagione.

Negli ultimi anni Starz ha investito con decisione nelle produzioni rivolte a un pubblico adulto, privilegiando storie ad alta componente emotiva e personaggi femminili complessi. The Wolf King sembra inserirsi perfettamente in questa strategia.

Alla guida della serie ci sarà Tanya Saracho, che ricoprirà il ruolo di showrunner ed executive producer insieme alla stessa Lauren Palphreyman. Per Saracho si tratta di un ritorno in casa Starz. La sceneggiatrice è infatti conosciuta soprattutto per aver creato Vida, serie acclamata dalla critica andata in onda per tre stagioni tra il 2018 e il 2020.

Secondo Kathryn Busby, presidente della programmazione originale di Starz, la combinazione tra il mondo costruito da Palphreyman e la sensibilità narrativa di Saracho rappresenta l'ingrediente ideale per dare vita a una serie capace di unire romanticismo, tensione e spettacolarità.

Anche la showrunner ha raccontato di avere un legame personale con il progetto, spiegando di essersi innamorata del romanzo quando era ancora una pubblicazione indipendente e di averne sostenuto l'adattamento televisivo fin dal primo momento. Pur trattandosi di un genere molto diverso rispetto ai suoi lavori precedenti, Saracho ha definito il ritorno a Starz con questa storia come un percorso "destinato a compiersi".

Il romantasy continua a conquistare Hollywood

L'annuncio conferma quanto il fantasy romantico sia diventato una delle miniere d'oro più interessanti per l'industria audiovisiva. Le piattaforme di streaming e i network sono sempre più alla ricerca di saghe in grado di replicare il coinvolgimento generato da fenomeni editoriali nati online, puntando su universi narrativi ricchi, protagoniste forti e storie d'amore capaci di attraversare più stagioni.

Con licantropi, intrighi politici, guerra e passioni proibite, The Wolf King possiede molti degli elementi che hanno reso il romantasy uno dei generi più richiesti degli ultimi anni. Resta ora da scoprire quando Starz entrerà ufficialmente in produzione e chi vestirà i panni di Aurora e dei protagonisti maschili destinati ad animare uno dei triangoli amorosi più attesi dagli appassionati del genere.