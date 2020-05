WMF, Infinity Lab e Produzioni dal Basso: una call alla ricerca di racconti originali e creativi

Il WMF - il più grande festival sull'Innovazione - e Infinity Lab, il laboratorio permanente creato dal servizio di video streaming on demand Infinity, lanciano insieme su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, "Ripensare il futuro - documentari e storie post quarantena". Una nuova call che ha l'obiettivo di trovare documentari, docu-fiction e reportage che, alla luce dell'attuale situazione emergenziale, riescano a narrare le sfide del nostro tempo e riprogettare il futuro, per far ripartire la nostra quotidianità e il nostro modo di pensare in una maniera innovativa e più costruttiva.

La pandemia del Covid-19 ha cambiato per sempre le nostre vite. Oggi più che mai è tempo di pensare al futuro. Per tale ragione cerchiamo prodotti innovativi, racconti originali e creativi che possano immaginare il prossimo futuro all'insegna dell'innovazione, delle nuove tecnologie, del rispetto per l'ambiente, per un futuro propositivo e sostenibile. Documentari e reportage che riescano ad esplorare "il nuovo domani" facendo tesoro delle esperienze del passato, che possano da un lato fotografare la situazione attuale e immaginare quella futura, dall'altro ispirare le persone e la comunità affinché il nostro futuro sia migliore.

"L'attuale situazione emergenziale ha modificato le nostre abitudini e la nostra società. Mai come in questo periodo c'è bisogno che l'innovazione e la creatività diano il proprio fondamentale contributo alla realizzazione di un presente e un futuro migliore" ha spiegato Cosmano Lombardo, ideatore del WMF, "ecco perché siamo alla ricerca di documentari, docu-fiction e reportage che possano lanciare un messaggio costruttivo e individuano possibili scenari futuri e conseguenze".

La call sarà divisa in due diverse finestre valutative:

dall'11 al 24 maggio;

dal 25 maggio all'11 giugno

Per ogni singola finestra saranno selezionati i progetti più meritevoli arrivati entro la data di scadenza. Le opere selezionate che raggiungeranno il 50% del budget complessivo in crowdfunding - tramite la pagina dedicata su Produzioni dal basso - verranno co-finanziate da Infinity, distribuite sulla piattaforma di streaming e poi proiettate al WMF in programma il 19-20-21 novembre al Palacongressi di Rimini.

I progetti che potranno essere selezionati ed andare al crowdfunding dovranno essere caricati sul sito ufficiale di produzioni dal basso entro e non oltre l'11 Giugno 2020.

Per partecipare è necessario presentare il proprio progetto nella seguente pagina: Per ulteriori specifiche della call si prega di consultare il relativo bando