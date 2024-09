Without Blood: il film diretto da Angelina Jolie ottiene un punteggio disastroso su Rotten Tomatoes

L'ultima fatica registica di Angelina Jolie, con protagonista Salma Hayek, è stata presentata ieri in anteprima mondiale al TIFF e non ha ancora ricevuto buone recensioni. Il film racconta una storia ambientata all'indomani di un conflitto non specificato, ed esplora i temi della famiglia, della guerra e della vendetta.

Le bocciature sono arrivate da The Playlist (C-), IndieWire (C), The Guardian (2/5) THR, The Wrap e The Daily Beast, mentre il suo punteggio Rotten Tomatoes è attualmente allo 0%. Without Blood è ora un problema per Fremantle, che aveva firmato un accordo per tre film con la Jolie alla regia.

Tra le altre pellicole dirette da Angelina Jolie ricordiamo Unbroken del 2014, By the Sea del 2015, che vedeva come protagonisti lei e l'ex marito Brad Pitt, Nella terra del sangue e del miele del 2011 e First They Killed My Father del 2017.

Per quanto riguarda la carriera da attrice, ultimamente Jolie ha recitato in Maria di Pablo Larrain, in uscita in autunno, dove ha interpretato la cantante lirica Maria Callas.

Angelina Jolie scoppia in lacrime durante la standing ovation per Maria a Venezia 2024

Tutto quello che sappiamo su Without Blood

Angelina Jolie è coinvolta come sceneggiatrice, regista e produttrice di Without Blood, che è stato girato tra Puglia, Basilicata e Roma. Realizzato grazie al sostegno di Fremantle, e ambientato all'indomani di un conflitto, il film esplora le verità universali sulla guerra, il trauma, la memoria e la guarigione.

Without Blood: Angelina Jolie sul set del film

Without Blood è tratto dal romanzo di Alessandro Barrico, Senza sangue, Jolie a tal proposito ha dichiarato: "Il libro ha avuto un grande impatto su di me come su tante altre persone. Tocca temi e quesiti importanti su cui discutere".

Without Blood è il quinto lungometraggio diretto da Angelina Jolie e il suo primo con Fremantle. L'attrice ha lodato le interpretazioni di Hayek e Bichir: "Salma e Demián sono molto autentici e coraggiosi in questo film. Ero una fan del loro lavoro. Sapevo che avrebbero portato un solido impegno e talento nel il film, ma onestamente, entrambi mi hanno sbalordito. Salma è così cruda e così autentica. È ipnotizzante".