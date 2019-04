Winona Ryder, John Turturro e Zoe Kazan nella miniserie HBO The Plot Against America

Winona Ryder, John Turturro e Zoe Kazan saranno protagonisti della miniserie HBO The Plot Against America, ispirata al romanzo fantapolitico di Philip Roth.

Un ritratto fotografico di John Turturro

Winona Ryder, John Turturro e Zoe Kazan si preparano a recitare nella miniserie HBO The Plot Against America. Con loro nel casr anche Anthony Boyle e il veterano Morgan Spector.

The Plot Against America, miniserie HBO in sei parti, è in corso di lavorazione ed è ispirata al romanzo fantapolitico di Philip Roth del 2004 Il complotto contro l'America (The Plot Against America). La storia narrata dal punto di vista di una famiglia operaia ebrea racconta l'ascesa politica dell'aviatore Charles Lindbergh, che sconfiggerà Franklin D. Roosevelt nelle elezioni presidenziali americane del 1940, evento che porta gli Stati Uniti d'America a divenire quasi un alleato della Germania nazista.

In estate rivedremo Winona Ryder nella terza stagione dell'hit Netflix Stranger Things (qui potete vedere il trailer di Stranger Things 3). Quanto a John Turturro, è stato da poco protagonista della miniserie Rai Il nome della rosa.

