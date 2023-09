Windstorm 4 - Il vento sta cambiando stasera su Italia 1: trama e cast del film, quarto capitolo della saga

Stasera su Italia 1 va in onda Windstorm 4 - Il vento sta cambiando: trama e cast del film diretto dalla regista Theresa von Eltz.

Stasera, 9 settembre 2023, su Italia 1 in prima serata alle 21:20 va in onda Windstorm 4 - Il vento sta cambiando, quarto capitolo della saga iniziata con Windstorm - Liberi nel vento, il film del 2013 basato sul libro di Carola Wimmer. La regista Katja von Garnier lascia il testimone a Theresa von Elt che dirige questo capitolo della saga. Lea Schmidbauer ha scritto la sceneggiatura. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Windstorm 4 - Il vento sta cambiando

La nonna Maria Kaltenbach, Sam e l'istruttore di equitazione Kaan si uniscono nell'ardua sfida di salvare Gut Kaltenbach, che affronta gravi difficoltà finanziarie. Isabell, con le sue ambizioni, si unisce a loro, anche se segue di nascosto i suoi propri obiettivi.

Nel frattempo, Ari, dall'animo impetuoso, giunge a Kaltenbach per una terapia speciale. Qui sviluppa un legame straordinario con Windstorm, il cavallo che ha dato il nome alla serie di film, e fa amicizia anche con Mika nei suoi sogni, poiché quest'ultima è in coma. Ari diventa la chiave per la sopravvivenza della tenuta e protegge Windstorm dall'implacabile addestratore di cavalli Thordur Thorvaldson.

Finalmente, un giorno Mika si risveglia dal coma, e l'atteso momento della festa estiva diventa una realtà.

Curiosità

Windstorm 4 - Il vento sta cambiando ha fatto il suo esordio al cinema il 28 febbraio 2019 nella città tedesca di Monaco.

Questo è il penultimo film della saga ed è il primo film della serie senza la regia di Katja von Garnier, sostituita da Theresa von Eltz ed è anche il primo lungometraggio della serie con una nuova protagonista, Ari, interpretata da Luna Paiano.

Saga di Windstorm

Windstorm - Liberi nel vento (Ostwind) - 2013: Questo è il film che ha iniziato la saga, introducendo il personaggio di Mika e il suo incontro con Ostwind.

Windstorm 2 - Contro ogni regola (Ostwind 2) - 2015

Windstorm 3 - Ritorno alle origini (Ostwind - Aufbruch nach Ora) - 2017.

Windstorm 4 - Il vento sta cambiando (Ostwind - Aris Ankunft) - 2019.

Windstorm 5 - Uniti per sempre

Trailer e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Personaggi e interpreti