Windstorm 3 - Ritorno alle origini stasera su Italia 1: trama e cast del film, terzo capitolo della saga

Stasera su Italia 1 va in onda Windstorm 3 - Ritorno alle origini: trama e cast del film diretto dalla regista Katja von Garnier.

Stasera su Italia 1 in prima serata alle 21:20 va in onda Windstorm 3 - Ritorno alle origini, terzo capitolo della saga iniziata con Windstorm - Liberi nel vento, il film del 2013 basato sul libro di Carola Wimmer. La pellicola è diretta da Katja von Garnier. La sceneggiatura è stata scritta da Lea Schmidbauer e Kristina Magdalena Henn. Annette Focks ha firmato la colonna sonora originale. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Windstorm 3 - Ritorno alle origini: Trama

Mika ha un centro di trattamento per cavalli ma un giorno, dopo aver litigato con la nonna, prende il suo cavallo e va in Andalusia, terra da cui proviene l'animale. Nel sud della Spagna, Mika incontra Samantha, una ragazza sicura di sé, che aiuta suo padre Pedro a gestire l'allevamento di cavalli. Tuttavia, Pedro è da anni in un aspro conflitto con una società che minaccia il paesaggio incontaminato della zona.

Curiosità

Windstorm 3 - Ritorno alle origini è basato sull'omonimo libro scritto da Kristina Magdalena Henn e Lea Schmidbauer che poi lo hanno adattato per il grande schermo.

Il cavallo protagonista si chiama Ostwind, ma in Italia è stato tradotto in Windstorm.

Le riprese del film sono state realizzate in Germania e in Spagna.

Serie popolare: La serie Windstorm è stata un grande successo in Germania e in molti altri paesi europei. Ha guadagnato una base di fan dedicata, in particolare tra i giovani appassionati di cavalli e gli amanti delle avventure.

Saga di Windstorm

Windstorm - Liberi nel vento (Ostwind) - 2013: Questo è il film che ha iniziato la saga, introducendo il personaggio di Mika e il suo incontro con Ostwind.

Windstorm 2 - Contro ogni regola (Ostwind 2) - 2015

Windstorm 3 - Ritorno alle origini (Ostwind - Aufbruch nach Ora) - 2017.

Windstorm 4 - Il vento sta cambiando (Ostwind - Aris Ankunft) - 2019.

Windstorm 5 - Uniti per sempre

Trailer e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Windstorm 3 - Ritorno alle origini è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10

Interpreti e personaggi