Windstorm 2 - Contro ogni regola stasera su Italia 1: trama e cast del secondo capitolo della saga

Stasera su Italia 1 in prima serata alle 21:20 va in onda Windstorm 2 - Contro ogni regola, secondo capitolo della saga cinematografica basata sul libro di di Carola Wimmer. La pellicola è diretta da Katja von Garnier. La sceneggiatura è stata scritta da Lea Schmidbauer e Kristina Magdalena Henn. Annette Focks ha firmato la colonna sonora originale. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Windstorm 2 - Contro ogni regola: Trama

All'arrivo dell'estate, Mika è felice di rivedere di nuovo lo stallone Ostwind, quando sul ventre del cavallo trova alcune strane ferite. La ragazza viene inoltre a sapere che la fattoria Kaltenbach è sull'orlo del fallimento: triste per la notizia, decide così di partecipare a un torneo equestre in cui è in palio una grossa somma di denaro. Durante gli allenamenti, però, Ostwind fugge in una foresta; nelle ricerche, Mika incontra una cavalla grigia e uno strano ragazzo di nome Milan, che si offre di aiutarla a vincere il torneo.

Curiosità

Windstorm 2 - Contro ogni regola è basato sul libro Windstorm - Ritorno a Kaltenbach di Carola Wimmer e sequel del film Windstorm - Liberi nel vento del 2013.

Il lungometraggio è tratto da un libro di Lea Schmidbauer e Kristina Magdalena Henn, che hanno scritto anche la sceneggiatura.

Il cavallo protagonista si chiama Ostwind, ma in Italia è stato tradotto in Windstorm

Il film è stato girato in Germania e in Andalusia, in Spagna. Alcune scene sono state realizzate nella foresta di Odenwald, dove Mika incontra il ragazzo Milan e la cavalla albina.

I sequel di Windstorm 2 - Contro ogni regola sono: Windstorm 3 - Ritorno alle origini (2017). Windstorm 4 - Il vento sta cambiando (2019). Windstorm 5 - Uniti per sempre (2021).

Trailer e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Windstorm 2 - Contro ogni regola è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.3 su 10

