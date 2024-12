Win or Lose non conterrà un riferimento a un personaggio transgender, Disney spiega la decisione

Nel 2025 debutterà in streaming la nuova serie Pixar intitolata Win or Lose, da cui è stato eliminato un riferimento a un personaggio transgender.

Nel 2025 arriverà sugli schermi di Disney+ la serie animata Win or Lose, targata Pixar, ma dagli episodi sono stati eliminati dei passaggi del dialogo che facevano riferimento a un personaggio transgender.

Le fonti di The Hollywood Reporter hanno infatti rivelato, dettaglio poi confermato dallo studio, il cambiamento, di cui è stato svelato il motivo.

La decisione presa dallo studio

Win Or Lose vede l'attore Will Forte dare voce all'allenatore di softball Dan. Il debutto è previsto in streaming per il 19 febbraio 2025 e ogni puntata delle otto previste seguirà un personaggio diverso, impegnato a prepararsi a un'importante partita del campionato che vede impegnate le scuole.

Nel cast vocale ci sono poi Ian Chen, Izaac Wang, Jo Firestone, Milan Ray, Josh Thomson, Erin Keif, e Rosie Foss.

Disney ha spiegato la scelta di rimuovere i riferimenti a un personaggio transgender sottolineando: "Quando si tratta dei contenuti animati per un pubblico più giovane, riconosciamo che molti genitori preferirebbero discutere alcune tematiche con i loro figli a modo loro e nei tempi che ritengono appropriati".

La serie è stata creata, diretta e scritta da Carrie Hobson e Michael Yates, impegnati anche come produttori insieme a David Lally, Pete Docter, Andrew Stanton e Lindsay Collins.

Una storia controversa

In precedenza online si era sostenuto che nella serie Moon Girl and Devil Dinosaur, prodotta per Disney Channel, fosse stato 'bannato' dallo studio un episodio in cui appariva un personaggio transgender. Un portavoce della Disney aveva tuttavia dichiarato che la decisione di non distribuire la puntata fosse stata presa molto tempo prima e non per quell'elemento presente nella narrazione.