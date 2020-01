Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, su Netflix in streaming da oggi!

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato arriva su Netflix dal 1 gennaio 2020: disponibile in streaming la pellicola del 1971 con Gene Wilder!

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo la performance cult di Gene Wilder nel film datato 1971, diventato ormai un classico per i cinefili e non!

Willy Wonka è il proprietario di una fabbrica dolciaria nota per la squisitezza dei suoi prodotti. Poiché gli ingegnosi brevetti per la produzione dei dolci sono oggetto dell'interessata curiosità dei concorrenti, da anni Willy Wonka non permette a nessun estraneo di varcare la soglia della fabbrica. Un giorno viene annunciato il lancio di un concorso internazionale: le cinque persone che troveranno all'interno di una tavoletta di cioccolato "Wonka" un talloncino d'oro saranno ammesse alla visita della fabbrica...

Nel 1972 gli Academy Awards hanno praticamente snobbato la pellicola, già disponibile su Netflix, concedendogli solo la nomination per la Miglior Colonna Sonora. Curiosità: il fiume di cioccolato era formato da circa 600.000 litri di acqua, cioccolato e panna. Proprio a causa della panna, col tempo il composto è andato a male e alla fine delle riprese era inavvicinabile da attori e troupe per via dell'odore nauseabondo che rilasciava.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.