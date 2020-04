Willy, il principe di Bel Air: Will Smith organizza la reunion virtuale del cast (VIDEO)

Il cast di Willy, il principe di Bel Air ha realizzato una reunion virtuale grazie all'idea di Wil Smith che ha regalato ai fan un tuffo nel passato, come anticipano alcuni video condivisi già online. L'evento verrà pubblicato online oggi e domani tramite lo show Snapchat della star, Will From Home.

All'iniziativa hanno partecipato Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Daphne Maxwell Reid, Joseph Marcell e DJ Jazzy Jeff. Will Smith e i suoi amici e colleghi hanno inoltre voluto ricordare James Avery, l'interprete di zio Phil.

La reunion ha permesso al cast di ricordare l'esperienza vissuta sul set dello show, svelare quali sono le richieste dei fan ancora ora a distanza di molti anni, e raccontare come Ribeiro abbia incoraggiato Smith a usare il proprio nome per il titolo di Willy, Il Principe di Bel Air. Nei video apparsi in anteprima Will spiega infatti che la scelta di dare il proprio nome allo show è stato utile: "Mi hai detto di farlo 'perché le persone continueranno a chiamarti in quel modo per il resto della tua vita!'".