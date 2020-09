Willow Smith, 19 anni, ha comprato una casa da 3 milioni di dollari a Malibù (FOTO)

Willow Smith, terza figlia di Will Smith, a 19 anni ha scelto di andare a vivere da sola ed ha comprato una casa da sogno a Malibù, del valore di oltre 3 milioni di dollari, che affaccia direttamente sull'Oceano Pacifico.

Quando ti appresti a compiere vent'anni, non importa se hai come genitori Will Smith e Jada Pinkett e quindi una casa talmente grande da poterti godere ampi spazi di privacy: il desiderio di indipendenza farà comunque capolino nella tua vita. Lo sa bene Willow Smith, unica femmina tra i tre figli di Will Smith, che ad ottobre spegnerà venti candeline ma ha già scelto di abbandonare il nido famigliare.

Proprio in queste ore è stato infatti reso noto l'acquisto, da parte della co-conduttrice dello show Red Table Talk, di una casa del valore di oltre tre milioni di dollari. La nuova casa dell'adolescente non è lontana dalla proprietà da 42 milioni di dollari dei suoi genitori che, lo ricordiamo, si trova a Calabasas, a nord di Santa Monica e Malibù e comprende un lago artificiale, due campi da tennis ed uno da pallacanestro.

Secondo quanto riferito, Willow ha acquistato una casa ad alta efficienza energetica che si affaccia sull'Oceano Pacifico. Secondo Variety, il suo garage è dotato di un impianto di ricarica Tesla e la casa dispone di un sistema di riciclaggio dell'acqua ed elettrodomestici high-tech. L'immobile di lusso ha alte vetrate attraverso le quali godere di un panorama mozzafiato, pavimenti in legno grigio, caminetti eleganti, una vasca da bagno e doccia a vapore, nonché un bel palco in legno con vista sull'oceano. La casa è molto moderna e spaziosa, ma utilizza ancora molte finiture in legno, in particolare in cucina e in bagno. Possiamo dare un'occhiata all'immobile attraverso le foto apparse su Twitter:

19 years old Willow Smith buys a house worth $3.1 million Malibu, not too far her parents' $42 million Calabasas mansion.



The “Whip My Hair” singer is clearly doing so well for herself.

@ https://t.co/RqK2BPKqHz#OSG #Olorisupergal pic.twitter.com/hiQ1GUM85E — BBNAIJA (@OloriSupergal) September 3, 2020

Ricordiamo che Willow Smith gode da tempo di una indipendenza economica, essendo una cantante affermata (il suo primo singolo, Whip My Hair, è diventato disco di platino), una modella per etichette di alta moda come Chanel, e ricoprendo il ruolo di opinionista nel popolare show di Facebook Watch, Red Table Talk, che co-conduce insieme a mamma Jada Pinkett Smith e nonna Adrienne Banfield-Jones. Suo fratello Jaden ha invece lasciato la casa di famiglia quando aveva 15 anni per andare a vivere nella proprietà di Hidden Hills, in California, che i suoi genitori possiedono ormai da vent'anni. In precedenza, sua madre Jada ha raccontato, sdrammatizzando, il momento in cui il ragazzo è andato da lei e le ha detto che voleva andare a vivere da solo:

"Mi ha detto 'Mamma, lascio casa perché devo vivere la mia vita' e ricordo di aver pensato 'Ha ragione. Il momento è adesso. Ha 15 anni. È ora che esca di casa'"

Ricordiamo che Willow Smith è apparsa sul grande schermo quando aveva appena sette anni nel film Io sono leggenda, al fianco del padre, ed ha inciso già tre album: l'ultimo, pubblicato nel 2019, si intitola proprio Willow.