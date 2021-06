William Shatner: "A causa del successo di Star Trek mi sono sentito solo ed isolato per anni"

William Shatner è diventato famoso come il capitano James T Kirk, comandante della nave stellare USS Enterprise in Star Trek; ma, ricordando l'apice della sua fama in una canzone presente nel suo nuovo album, l'attore ha ammesso di essersi sentito solo ed isolato per molti anni, nonostante il suo successo.

"La solitudine è un aspetto preponderante di ciò che provavo tanti anni fa, ma sono ancora vivo, sono sopravvissuto alla solitudine", ha dichiarato Shatner, che nel corso della sua vita è stato sposato quattro volte, parlando di una canzone del suo nuovo album, Love, Death And Horses, che uscirà quest'estate.

"L'album è autobiografico e una delle canzoni parla della solitudine, di quanto la solitudine abbia fatto parte della mia vita. Fa parte della vita di tutti, non importa quanta attenzione ricevi, non importa se sei felicemente sposato o meno. Come dice la canzone, siamo tutti essenzialmente soli e il grande mistero è: 'ci sarà qualcuno alla fine?'" Ha continuato l'attore.

William Shatner ha concluso l'intervista dicendo che avrebbe preferito sapere che la principale conseguenza della fama sarebbe stata la solitudine: "Se avessi saputo tutte queste cose sin da subito avrei sofferto meno ma, d'altro canto, se avessi saputo allora quello che so adesso, adesso non sarei consapevole di quello che so ora."