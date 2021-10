William Shatner: "Il principe William critica il turismo spaziale senza capirne l'obiettivo"

William Shatner, attore di Star Trek, ha risposto alle critiche che il principe William ha mosso nei confronti del turismo spaziale e di quei viaggi nello spazio che sempre più persone ricche stanno affrontando negli ultimi tempi, spiegando che il reale britannico non ne capirebbe fino in fondo l'obiettivo.

William Shatner è finito al centro delle cronache internazionali per essere diventato l'individuo più anziano mai volato nello spazio, quando, questa settimana, è uscito dall'atmosfera terrestre con altri tre passeggeri a bordo della nave New Shepard NS-18, costruita da Blue Origin, la società fondata dal proprietario miliardario di Amazon, Jeff Bezos. L'interprete del capitano Kirk in Stark Trek era molto emozionato dopo il suo volo di 10 minuti ed ha detto che è stato incredibilmente speciale, come "tenere in braccio tuo figlio per la prima volta".

Ma se per Shatner si è trattato di un'esperienza "travolgente", per qualcun altro questi viaggi rappresentano solo uno spreco di energie ed un'ulteriore minaccia per il futuro del nostro pianeta. Il principe William, ad esempio, ha condannato questo genere di voli, ricollegandoli ad un abbandono della Terra e all'esacerbazione del suo inquinamento. "Abbiamo bisogno che alcuni dei più grandi cervelli e menti del mondo si concentrino sul tentativo di riparare questo pianeta, non sul tentativo di trovare il prossimo posto dove andare a vivere", ha detto il Duca di Cambridge alla BBC quando gli è stato chiesto di esprimersi sul cambiamento climatico. Il reale ha quindi aggiunto: "È davvero cruciale concentrarsi su questo pianeta, piuttosto che arrendersi e dirigersi nello spazio". Il principe ha spiegato che c'è la "questione fondamentale" del costo del carbonio dei voli spaziali, ed ha notato che "non ha assolutamente alcun interesse" ad andare nello spazio. "Se non stiamo attenti, stiamo derubando il futuro dei nostri figli attraverso ciò che facciamo ora. E penso che non sia giusto", ha concluso William.

Shatner ha quindi risposto a tali critiche tramite un'intervista rilasciata giovedì ad Entertainment Tonight. L'attore 90enne ha parlato di "idea sbagliata" ed ha spiegato: "L'idea qui non è quella di dire 'Sì, guardatemi. Sono nello spazio'. Direi al principe, e spero che il principe capisca il messaggio, che questo è un piccolo passo verso l'idea di portare l'industria lassù, in modo che tutte quelle industrie inquinanti... finiscano fuori dalla Terra". Shatner ha detto che le operazioni potrebbero essere costruite "250, 280 miglia sopra la Terra" per poi "inviare quella potenza qui, catturarla, e poi usarla, mentre rimane lì". Ha concluso dicendo: "Tutto ciò di cui si ha bisogno per questo scopo è qualcuno ricco come Jeff Bezos, per dire 'Ok, andiamo lassù'. Il principe William manca il punto. Il punto è che questi sono piccoli passi per mostrare alla gente che è molto pratico. Puoi mandare anche qualcuno come me nello spazio".