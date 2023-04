William Shatner condurrà Stars On Mars

William Shatner, l'uomo più anziano ad essere andato nello spazio e volto del capitano Kirk in Star Trek, condurrà il nuovo reality della Fox Stars On Mars, in arrivo a giugno sul piccolo schermo.

Sarà William Shatner a condurre Stars On Mars, il nuovo reality ordinato dalla Fox con cui la rete "invierà" una serie di celebrità nello spazio. Noto soprattutto per aver prestato il suo volto al capitano Kirk in Star Trek, l'attore è anche l'uomo più anziano ad essere andato nello spazio.

Secondo quanto riportato da Deadline, la serie mostrerà "un gruppo di celebrità mentre si preparano al decollo verso lo spazio, dove vivranno, mangeranno, dormiranno, creeranno strategie e legheranno tra loro all'interno della stessa stazione spaziale".

William Shatner descrive la sua esperienza nello spazio: "È incredibile, tutti dovrebbero andarci"

Durante il loro soggiorno, verrà simulata com'è realmente la vita su Marte e questo porterà ognuno di loro a vivere in particolari condizioni. I concorrenti dovranno usare "cervello e muscoli" per sopravvivere e ottenere il titolo di "stella più luminosa della galassia". Tra sfide e missioni, le celebrità che verranno scelte per partecipare a Stars On Mars voteranno per eliminare uno dei loro compagni di squadra ogni settimana e rimandarli sulla terra.

Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening ed Eden Gaha saranno i produttori esecutivi dello show insieme a Charles Wachter, che sarà anche showrunner. Fremantle, proprietario di Eureka Productions, detiene i diritti di distribuzione internazionale del formato.

"Nel momento in cui ho sentito la presentazione di Stars on Mars, ho capito che uno show così audace e stravagante apparteneva solo alla Fox", ha dichiarato Allison Wallach, presidente di Unscripted Programming, Fox Entertainment. Il comunicato prosegue sottolineando: "Guardare le celebrità muoversi fuori dalla loro comfort zone e affrontare una serie di imprevisti sarà qualcosa di diverso e divertente. Durante le settimane, impareremo molto su di loro e se pensi che a guidarli sarà William Shatner... ci sono tutte le basi per un programma pronto a decollare".

"Buone notizie per i nostri celebronauti da Mission Control", ha aggiunto William Shatner. L'attore ha sottolineato ironico: "Grazie alla minore gravità su Marte, peserai il 62% in meno. Cattive notizie: l'aria è irrespirabile, quindi se vieni da Los Angeles ti ricorderà casa".

La serie andrà in onda a partire dal 5 giugno.