William Shakespeare è il primo uomo britannico a ricevere il vaccino anti Covid

Il primo uomo ad aver ricevuto il vaccino anti Covid in Gran Bretagna è entrato nella storia sia per l'evento in sé, sia perché il suo nome è William Shakespeare. Oltre all'omonimo del Bardo, prima di lui è stata vaccinata la prima donna, Maggie Keenan.

Questa mattina tra le tendenze di Twitter si leggeva il nome di William Shakespeare ed in molti si saranno chiesti il motivo per cui tra un hashtag e l'altro fosse finito proprio il poeta inglese. In realtà oggi non ricorre alcun anniversario o ricorrenza particolare legata al Bardo: milioni di persone nel mondo hanno citato il drammaturgo perché un suo omonimo è stato il primo uomo in Gran Bretagna a ricevere il vaccino contro il Covid. Una coincidenza curiosa che ha donato ancora più poesia ad un momento storico per il Paese e per l'umanità intera che, guardando l'immagine divenuta subito virale, inizia a ritrovare un briciolo di speranza per il futuro. "Primo vaccino COVID somministrato nel Regno Unito! La prima persona è stata Maggie Keenan, che compirà 91 anni la prossima settimana e cha detto 'Posso finalmente passare del tempo con la famiglia e gli amici nel nuovo anno dopo essere stata da sola per la maggior parte dell'anno'. La seconda persona è stato un uomo (non è uno scherzo) di nome William Shakespeare", si legge in uno dei tanti tweet condivisi questa mattina sul social cinguettante.

Tantissime persone hanno quindi approfittato di tale occasione per omaggiare William Shakespeare, condividendo una lunga serie di citazioni riprese dalle sue opere più celebri che nel corso dei decenni hanno ispirato anche decine di film. Il mercante di Venezia, ad esempio, è stato adattato anche nel 2004 attraverso la regia di Michael Radford ed una grande interpretazione di Al Pacino. Nel 1995, invece, il regista Oliver Parker ha portato al cinema Othello, film basato sull'omonima tragedia di Shakespeare, entrato nella storia per essere stata la prima riproduzione cinematografica che ha scelto un attore afro-americano (Laurence Fishburne) per il ruolo del protagonista. Indimenticabile, inoltre, la performance di Kenneth Branagh come Iago.

Infine, ricordiamo gli adattamenti di Macbeth e Romeo e Giulietta: quest'ultima tragedia è arrivata al cinema (anche) nel 1996 grazie al film Romeo + Giulietta che ha visto protagonista la coppia composta da Leonardo Dicaprio e Claire Danes, mentre un adattamento di Macbeth è stato realizzato nel 2015 ed ha coinvolto Micheal Fassbender e Marion Cotillard, per la regia di Justin Kurzel.