William Hurt: sui social il ricordo dell'attore, da M. Night Shyamalan a Cary Elwes

In seguito alla morte di William Hurt, molti suoi colleghi hanno ricordato l'attore noto al grande pubblico per titoli quali Il bacio della donna ragno, Il grande freddo, Brivido caldo, The Village e per la sua partecipazione al Marvel Cinematic Universe.

Su Twitter, M. Night Shyamalan ha scritto a proposito della morte di William Hurt: "Sono triste all'idea della scomparsa di William Hurt. Ho avuto il privilegio di dirigerlo in The Village. Era un maestro dell'arte della recitazione. Ogni take era sempre diverso e consentiva di effettuare nuove scoperte su di lui".

Anche Amblin Entertainment, compagnia di produzione cinematografica e televisiva fondata da Steven Spielberg, Kathleen Kennedy e Frank Marshall nel 1981, ha ricordato William Hurt scrivendo: "Siamo molto tristi all'idea che William Hurt, attore che ha interpretato il Prof. Hobby in A.I. - Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg sia venuto a mancare a 71 anni. Grazie mille, William, per averci mostrato attraverso il tuo lavoro quale sia il luogo da cui nascono questi sogni: il cuore".

Cary Elwes, poi, ha dichiarato: "Riposa in pace, William. Grazie mille per la tua dedizione e il tuo talento".

Il giornalista inglese Piers Morgan ha scritto su Twitter: "Riposa in pace, William Hurt. L'ho amato in Dentro la notizia - Broadcast News".

Infine, a essersi unito al ricordo di William Hurt è stato anche Alessandro Gassmann, che ha postato: "Arrivederci, William Hurt, e grazie per le emozioni che ci hai donato".

William Hurt, la carriera di un premio Oscar e il fascino discreto degli anni '80